Estrella de OnlyFans presume de un nuevo ‘jet’ privado pagado por “10 millones de hombres”

La creadora de contenido para adultos Sophie Rain, una de las estrellas mejor pagadas de la plataforma OnlyFans, presumió recientemente en redes sociales de haber comprado un avión privado, según ella, a costa del dinero que recibe de su gran número de suscriptores.

“‘Mood’ [estado de ánimo] porque 10 millones de hombres pagaron mi nuevo ‘jet’ privado”, escribió Rain la semana pasada en su perfil de Instagram* sobre un video donde baila en el interior de una pequeña y lujosa aeronave. La joven, de 20 años, cuenta con siete millones de seguidores en esa plataforma y 11,9 millones en TikTok.

Rain, quien en el pasado ha sido criticada en la Red por sus actividades, provocó nuevamente indignación entre algunos internautas, molestos esta vez con que ella haya logrado que tantos hombres financien su lujoso estilo de vida sin siquiera conocerla en persona. “No sé por qué estos chicos están tan enfadados. Si no hubiera clientes de OnlyFans, no habría modelos de OnlyFans. Los hombres son los mayores patrocinadores de la plataforma gracias a su sed. No culpes al empresario, culpa al cliente”, dijo una usuaria al respecto.

DEVELOPING: OnlyFans star DEVELOPING: OnlyFans star Sophie Rain angered several viewers after uploading this video on her private jet that she claims 10 million men paid for. pic.twitter.com/fD4RRR9eon

