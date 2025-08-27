Va al médico por malestar estomacal y descubre tener un raro tipo de cáncer

Tim Blackburn, un hombre de 60 años del condado de Somerset (Reino Unido), fue diagnosticado con mieloma luego de acudir al hospital tras presentar lo que pensaba que era solo una infección estomacal, reporta este martes DailyMail.

El hombre acudió al médico tras sufrir de cansancio, múltiples náuseas y problemas de indigestión. Los síntomas comenzaron en diciembre de 2022, luego de un ocupado periodo festivo para Blackburn.

Después de la revisión y, para sorpresa de Tim, los médicos le diagnosticaron un problema renal y ordenaron su transferencia a otra unidad médica. Tras su traslado, a Blackburn le fueron practicados análisis más profundos, descubriendo que padecía de un raro tipo de cáncer conocido como mieloma.

¿Qué es el mieloma?

El mieloma es un tipo de cáncer de sangre que se forma debido a la presencia de células plasmáticas malignas. El cáncer ocurre cuando estas células comienzan a crecer sin ningún tipo de control, afectando a la médula ósea, riñones y sistema inmunitario.

Los problemas relacionados con esta enfermedad son los siguientes:

Debilidad y cansancio por anemia por escasez de glóbulos rojos.

Bajo nivel de plaquetas de sangre.

Dificultad para combatir infecciones por escasez de glóbulos blancos.

Problemas en huesos y con el calcio.

Tras nueve meses de una quimioterapia intensiva y un trasplante de células madre, Blackburn logró que su cáncer entrara en remisión. Ahora el hombre dedica parte de su tiempo a advertir a otras personas sobre no desatender los signos potenciales de estas enfermedades en su cuerpo, practicar deporte y tener una vida saludable.