Descubren en el océano una criatura desconocida casi inmortal

Investigadores han encontrado en las profundidades del océano Pacífico criaturas marinas desconocidas, una de las cuales resultó ser probablemente la más longeva del planeta. Se trata de una esponja de vidrio en forma de copa que, según estimaciones de los científicos, vive hasta 15.000 años. Más longeva sería solamente una medusa inmortal.

La expedición de 45 días se llevó a cabo en las llanuras abisales de la zona Clarion-Clipperton entre México y Hawái, donde la profundidad oscila entre 3.500 y 5.500 metros. El estudio de esas zonas menos exploradas de la Tierra —la ciencia conoce tan solo uno de cada diez habitantes locales— concluyó en marzo, y este martes la Universidad de Gotemburgo (Suecia) compartió parte de los hallazgos.

Encuentran nuevas formas de vida con aspecto alienígena jamás vistas; fue descubierto por científicos en las profundidades de la zona de Clarion-Clipperton del Pacífico, entre México y Hawái. pic.twitter.com/x49LzD4kbS — Roberto Trobajo Hernández (@Roberto_Trobajo) June 8, 2024

Otra especie nueva descubierta por los científicos fue un cerdo marino rosado bautizado Barbie, un pepino de mar del género Amperima que se alimenta de sedimentos nutritivos.

“Actúan como aspiradoras del fondo del océano y se especializan en encontrar sedimentos que hayan pasado por el menor número de estómagos”, explicó el ecólogo marino Thomas Dahlgren que participó en la expedición.

Rosa havsgrisar lever flera tusen meter under ytan! Den här söta(?) sjögurkan är en okänd art som upptäcktes på havsbottnen i Stilla havet vid vårens expedition. “De här områdena är de minst undersökta på jorden”, säger Thomas Dahlgren @goteborgsuni https://t.co/UPTvRmM1Ub pic.twitter.com/G3abjiJOTc — Naturvetenskap/GU (@Naturvetenskap) June 4, 2024

También vieron otro pepino de mar muy particular y totalmente transparente. En la foto que tomaron se pudieron observar claramente sus intestinos llenos de sedimentos ingeridos. “Solo podemos adivinar para qué sirve su larga cola, pero probablemente para poder nadar”, sostuvieron los investigadores.