BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO CienciaDescubren en el océano una criatura desconocida casi inmortal
Ciencia

Descubren en el océano una criatura desconocida casi inmortal

La esperanza de vida de este animal marino es de unos 15.000 años.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Foto tomada desde abajo del maro. Crédito FreePik

Investigadores han encontrado en las profundidades del océano Pacífico criaturas marinas desconocidas, una de las cuales resultó ser probablemente la más longeva del planeta. Se trata de una esponja de vidrio en forma de copa que, según estimaciones de los científicos, vive hasta 15.000 años. Más longeva sería solamente una medusa inmortal.

La expedición de 45 días se llevó a cabo en las llanuras abisales de la zona Clarion-Clipperton entre México y Hawái, donde la profundidad oscila entre 3.500 y 5.500 metros. El estudio de esas zonas menos exploradas de la Tierra —la ciencia conoce tan solo uno de cada diez habitantes locales— concluyó en marzo, y este martes la Universidad de Gotemburgo (Suecia) compartió parte de los hallazgos.

Otra especie nueva descubierta por los científicos fue un cerdo marino rosado bautizado Barbie, un pepino de mar del género Amperima que se alimenta de sedimentos nutritivos.

“Actúan como aspiradoras del fondo del océano y se especializan en encontrar sedimentos que hayan pasado por el menor número de estómagos”, explicó el ecólogo marino Thomas Dahlgren que participó en la expedición.

También vieron otro pepino de mar muy particular y totalmente transparente. En la foto que tomaron se pudieron observar claramente sus intestinos llenos de sedimentos ingeridos. “Solo podemos adivinar para qué sirve su larga cola, pero probablemente para poder nadar”, sostuvieron los investigadores.

También te puede interesar

VER VIDEO La NASA publica primeras pruebas de...

Una mutación genética en un donante de esperma...

Gigantes manchas solares apuntan directo a la Tierra:...

Este reputado vegetal podría ser el culpable de...

Descubren un exoplaneta con forma de supertierra a...

¿Qué pasaría si todos los habitantes de la...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign