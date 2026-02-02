Ha sido hecho el primer trasplante de cara del mundo a partir de donante fallecida por eutanasia

El Hospital Vall d’Hebron de Barcelona (España) realizó el primer trasplante de cara del mundo procedente de una donante fallecida por eutanasia, informó el centro médico este lunes.

Los médicos optaron por practicar un trasplante de la parte central del rostro a una paciente que había sufrido una necrosis del tejido facial a causa de una infección bacteriana.

Cómo se realizó la cirugía

Según los especialistas del centro hospitalario, en intervenciones como las que se ha realizado, donante y receptor deben coincidir en sexo, grupo sanguíneo y proporciones craneales. Tras la evaluación biológica inicial, un equipo de psiquiatría, psicología y trabajo social entrevista a una persona de confianza que actúa como enlace con el equipo médico, dado que el rostro está íntimamente ligado a la identidad personal.

Una vez obtenida la autorización de la autoridad regional, se busca un donante compatible y se realizan tomografías computarizadas a ambos. Radiología e ingeniería analizan los datos, y una unidad especial crea un modelo digital en 3D para planificar la intervención quirúrgica. “Este modelo ayuda a los profesionales a comprender cómo realizar la cirugía”, explicó Laura Escot, ingeniera biomédica de la Unidad de Tecnologías 3D del hospital.

También se elaboró una máscara de silicona semirrígida y una guía del corte óseo personalizada, mientras los cirujanos plásticos completaron los estudios anatómicos y la planificación final. Tras la operación, la paciente permaneció un mes hospitalizada, recuperando gradualmente funciones como masticar, gesticular y hablar.

La complejidad de la operación

Trasplantes como el realizado pueden durar entre 15 y 24 horas y requieren la participación de alrededor de 100 profesionales, incluidos 25 enfermeros.

El objetivo de la cirugía es reconectar todas las estructuras del receptor para crear una nueva apariencia facial que sea funcional y que le permita realizar normalmente las funciones vitales.

Hasta la fecha, solo se han realizado 54 trasplantes de cara en el mundo. El Hospital Vall d’Hebron ha efectuado tres de los seis que se han llevado a cabo en España.