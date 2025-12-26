Redescubren un felino salvaje que se creía extinto desde hace tres décadas

Un escurridizo felino salvaje que durante años se temió extinto en Tailandia ha sido redescubierto casi tres décadas después del último registro oficial, reportó AFP este viernes, citando a autoridades de conservación y a la organización no gubernamental Panthera.

Se trata del gato de cabeza plana (‘Prionailurus planiceps’), uno de los felinos salvajes más raros y amenazados del mundo, cuya distribución se limita al sudeste asiático y cuya supervivencia está comprometida por la pérdida y fragmentación de su hábitat. En Tailandia, la especie figuraba desde hace tiempo en los listados oficiales como “posiblemente extinta”.

“El redescubrimiento es emocionante, pero preocupante al mismo tiempo”

El pequeño felino, de tamaño similar a un gato doméstico y fácilmente reconocible por sus ojos redondos y muy juntos, había sido visto por última vez en un avistamiento documentado en 1995. Un nuevo estudio ecológico iniciado el año pasado en el Santuario de Vida Silvestre Princesa Sirindhorn, en el sur de Tailandia, utilizó cámaras trampa y registró 29 detecciones, según Panthera y el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas.

“El redescubrimiento es emocionante, pero preocupante al mismo tiempo”, declaró a AFP el veterinario e investigador Kaset Sutasha, de la Universidad de Kasetsart, al subrayar que la fragmentación del hábitat ha dejado a la especie cada vez más “aislada”.

Por ahora no está claro cuántos individuos representan exactamente esas detecciones, ya que el gato de cabeza plana carece de marcas corporales distintivas que faciliten el conteo, pero los indicios apuntan a una concentración relativamente alta en la zona, explicó a AFP Rattapan Pattanarangsan, responsable del programa de conservación de Panthera en Tailandia. Entre las imágenes captadas figura una hembra con una cría, un hallazgo poco frecuente y alentador para una especie que suele tener una sola cría por camada.

A escala global, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) estima que quedan alrededor de 2.500 gatos de cabeza plana adultos en libertad y clasifica a la especie como “en peligro”.