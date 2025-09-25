BAC se suma a la lucha contra el cáncer infantil con aporte solidario a CONANCA

Como parte de su compromiso con el bienestar de las comunidades y su visión de triple valor positivo, BAC Nicaragua anunció un significativo aporte a la Comisión Nicaragüense de Ayuda al Niño con Cáncer (CONANCA), una organización sin fines de lucro que por más de tres décadas ha brindado atención integral a niños y niñas diagnosticados con cáncer en el país.

Este apoyo tiene como objetivo contribuir al tratamiento oportuno y digno de pacientes pediátricos con cáncer que son atendidos en el Hospital La Mascota, único centro de referencia nacional para la atención oncológica infantil en Nicaragua.

“En BAC creemos que un futuro positivo comienza con acciones solidarias. Por eso, nos llena de orgullo unirnos al trabajo incansable que realiza CONANCA, apoyando la esperanza de vida de muchos niños que luchan con valentía esta enfermedad”, expresó Alba Aguirre, subgerente de Comunicación y Sostenibilidad de BAC Nicaragua.

Gracias a este aporte, BAC se suma a la cadena de apoyo que permite a CONANCA continuar con su labor de garantizar tratamientos gratuitos, medicamentos, insumos médicos, y acompañamiento psicológico a las familias de escasos recursos.

Mientras que la presidenta-Fundadora de CONANCA, Amalia Frech, dijo que “BAC es un pilar importante para CONANCA. Su apoyo no solo representa una alianza, sino un verdadero acto de amor y solidaridad que nos ayuda a luchar por la vida”.

También agregó que “gracias a su compromiso, cada niño diagnosticado con cáncer en el Departamento de Hemato–Oncología del Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera “La Mascota” recibe no solo atención médica, sino también esperanza y la oportunidad de seguir soñando. El respaldo de BAC inspira a creer que juntos es posible aumentar la tasa de sobrevivencia y acompañar a cada familia en el camino más difícil de sus vidas. Desde CONANCA, expresamos nuestro más profundo agradecimiento, porque con su ayuda no solo se cambia una estadística, se cambia el destino de muchos niños que luchan con valentía por su vida”.

El respaldo de BAC a organizaciones como CONANCA reafirma su propósito de generar impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta, y refleja el compromiso del banco de actuar como un agente de cambio en la sociedad nicaragüense.