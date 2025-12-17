Cargill acompaña las costumbres decembrinas garantizando sabor, frescura y calidad

En los hogares nicaragüenses, diciembre se anuncia remojando pan en leche y la fusión de aromas entre la cebolla, el ajo y la chiltoma que acompañan el hervor de las pechugas de pollo para elaborar el tradicional relleno navideño. Las cocinas familiares se llenan de sazón con alegres tertulias y ambiente festivo. Este encuentro familiar, que une generaciones y preserva los sabores de la gastronomía tradicional, refleja la importancia de los alimentos como símbolo de unión y celebración.

El relleno, protagonista de la temporada, combina ingredientes que varían según las costumbres de cada familia, pero, sin duda, el pollo no puede faltar, la proteína más versátil y nutritiva que forma parte esencial del sabor de las fiestas del mes.

Consciente de ese vínculo entre alimento, cultura y familia, Cargill, bajo su propósito de nutrir al mundo de manera segura, responsable y sostenible, acompaña las celebraciones de los nicaragüenses garantizando el acceso a productos frescos y de calidad. Por ello, cada año, la compañía incrementa su producción de pollo para atender la demanda de la temporada y asegurar que las familias puedan mantener vivas sus tradiciones.

Nutriendo las celebraciones

En Nicaragua, Cargill impulsa productos que combinan practicidad y sabor, ideales para acompañar a las familias en sus comidas durante las celebraciones. Entre ellos destacan el Pollón Navideño Tip-Top, un pollo de mayor tamaño para cenas familiares; los embutidos Delicia, Cinta Azul y Kimby con sabores únicos de la época; y las cajillas de huevos Tip-Top, esenciales en el marquesote, la torta base de postres típicos de estas fechas, como la sopa borracha o el pío quinto, entre otros.

La preferencia por estos productos refleja su importancia del arte culinario local, donde forman parte de múltiples preparaciones que reúnen a las familias nicaragüenses para celebrar y cerrar el año.

En ese sentido, la compañía adecua su operación para responder a las necesidades propias de esta temporada con la determinación de que cada hogar disfrute de sus alimentos con total confianza, frescura y el sabor que caracteriza estas fechas. Desde su posición única en la cadena de suministro de alimentos, Cargill invierte de forma continua en tecnología, controles de calidad y prácticas sostenibles que garantizan productos confiables desde la granja hasta la mesa porque sus clientes y consumidores son la prioridad.

Más de cinco décadas acompañando tradiciones

Desde hace más de 55 años en Centroamérica, Cargill acompaña las tradiciones que marcan la vida de miles de familias. La compañía entiende que la seguridad alimentaria no es solo una meta empresarial, sino una promesa a cada hogar, un compromiso que se traduce en innovación, accesibilidad y bienestar.

Este diciembre, mientras el pollo es desmenuzado para el relleno, Cargill está presente nutriendo tradiciones, fortaleciendo las comunidades en las que opera y garantizando alimentos seguros para todas las familias.

Más allá del sabor, el relleno representa también un acto de compartir. En muchos hogares es costumbre prepararlo no solo para el consumo familiar, sino para regalar y compartir con vecinos, amigos y seres queridos. Este gesto, tan propio de la temporada, refuerza el sentido de comunidad y permite disfrutar la diversidad de recetas que distingue a cada familia nicaragüense.