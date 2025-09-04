El pollo, la base proteica y de confianza para la seguridad alimentaria de las familias en Centroamérica

¿Qué hay para comer hoy? Es, quizás, de las preguntas más recurrentes que las personas se hacen en su día a día. Por su practicidad, versatilidad y economía, es muy seguro que lo primero que salte a la mente sea pollo. Desde frito hasta asado, en salsa o combinado con otros complementos alimenticios, el pollo se puede cocinar de tantas maneras que, por eso en Nicaragua, en los primeros seis meses de este año, se experimentó una producción nacional de 212.9 millones de libras, según reporta el Ministerio Agropecuario (MAG). Esto representó un incremento del 12 % en comparación a lo registrado en el periodo de enero a junio de 2024.

Factores que impulsan el consumo de pollo

De acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la carne de pollo es una de las principales fuentes de proteína animal a nivel mundial por su alta calidad nutricional, bajo contenido graso y asequibilidad, aportando proteínas completas, vitaminas del complejo B, hierro y zinc esenciales para el crecimiento y la salud, lo que lo convierte en un alimento fundamental para una dieta balanceada.

Ante esa premisa, Cargill Food Latinoamérica reafirma su compromiso con el bienestar nutricional de las familias nicaragüenses al garantizar que cada pieza de pollo llegue a los hogares con la calidad, frescura y seguridad alimentaria que caracteriza a sus operaciones. Para lograrlo, implementa rigurosos procesos de trazabilidad que aseguran transparencia y confianza en cada producto.

“Cargill tiene un papel central en la cadena alimentaria nicaragüense y regional, asegurando la producción y distribución de alimentos seguros y sostenibles para enfrentar los desafíos de un mundo en constante crecimiento. La inocuidad y la trazabilidad son pilares clave de nuestras operaciones, para cumplir con nuestro propósito de nutrir al mundo de manera segura, responsable y sostenible”, destacó Verónica Castro, vicepresidente & directora ejecutiva en Centroamérica de Cargill Food Latinoamérica.

Manejo correcto del pollo

Para Cargill, la seguridad alimentaria no es solo un compromiso empresarial, sino una promesa para cada hogar. Cada producto de Cargill pasa por estrictos controles de inocuidad y calidad en toda la cadena de valor. “Para nosotros, la confianza no se exige, se gana todos los días con acciones. La transparencia, la innovación y nuestro compromiso diario nos permiten seguir siendo el aliado confiable de las familias nicaragüenses por más de 55 años”, agregó Castro.

Si bien, Cargill garantiza que el pollo llegue confiable hasta su mesa, en la casa también es importante seguir buenas prácticas de manejo para preservar un alimento seguro y proteger la salud de tu familia. Algunas recomendaciones de fuentes especializadas son:

Mantener el pollo refrigerado (a menos de 4 °C) o congelado (a -18 °C) hasta su preparación.

No se recomienda lavar las aves crudas antes de cocinarlas. Enjuagar o remojar el pollo no destruye las bacterias. Solo la cocción destruirá cualquier bacteria presente en el pollo fresco.

Nunca descongele el pollo en la encimera ni en otros lugares.

Evitar la contaminación cruzada al momento de la manipulación, usando tablas y cuchillos diferentes para otros alimentos.

Cocinar a una temperatura interna mínima de 75 °C para garantizar su inocuidad.

Consumirlo dentro de los plazos recomendados para conservar su frescura y calidad.

Descongelación segura

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), apunta que el término “fresco” en la etiqueta de un ave se refiere a cualquier producto avícola crudo que nunca se haya conservado a menos de -2 °C, y recomienda tres maneras de descongelar el pollo: en el refrigerador, en agua fría y en el microondas.

El pollo puede tardar 1-2 días o más en descongelarse y puede conservarse 1-2 días adicionales antes de cocinarlo. Puede volver a congelarse sin cocinar. Agua fría: Mantén el pollo en envase o bolsa hermética, sumérgelo y cambia el agua cada 30 min. Tarda de 1 a 3 horas según el tamaño. Cocina inmediatamente después.

Mantén el pollo en envase o bolsa hermética, sumérgelo y cambia el agua cada 30 min. Tarda de 1 a 3 horas según el tamaño. Cocina inmediatamente después. Microondas: Descongela y cocina de inmediato, ya que algunas partes pueden empezar a cocerse. Lo descongelado en microondas o agua fría debe cocinarse antes de volver a congelarse. No se recomienda conservar alimentos parcialmente cocidos.

La carne de pollo se ha consolidado como una de las bases proteicas de la seguridad alimentaria de Centroamérica. Las cifras lo demuestran. Según un informe del Instituto Latinoamericano del Pollo (ILP), organismo vinculado a la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA), en 2023, la producción de pollo en la región ascendió a 1 millón 358 mil toneladas, 2.6 % más que en el 2022.

Con más de medio siglo de experiencia en la región, Cargill continúa liderando la industria alimentaria en Centroamérica, apostando por la innovación y el crecimiento para seguir nutriendo al mundo de manera segura, responsable y sostenible.