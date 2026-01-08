LG Electronics presenta su enfoque de “IA en acción”

LG Electronics (LG) ha presentado su enfoque «AI in Action» (IA en Acción) en LG World Premiere, el evento anual que la empresa celebra en Las Vegas antes del CES. La compañía ha destacado los tres pilares fundamentales de su estrategia: la inteligencia afectiva, que ha evolucionado hasta convertirse en una IA orientada a la acción; productos líderes en el sector basados en la excelencia tecnológica; y un ecosistema perfectamente coordinado que se extiende más allá del hogar hasta los vehículos y los espacios comerciales, todo ello centrado en ofrecer un valor tangible y cotidiano al cliente.

Bajo el lema “Innovación en sintonía contigo”, el evento acogió a aproximadamente 1000 invitados, entre los que se encontraban medios de comunicación internacionales, expertos del sector y socios, a los que se sumaron muchos más a través de la retransmisión en directo por todo el mundo.

El LG World Premiere, una tradición anual en vísperas del CES, sirve de plataforma para que LG dé a conocer sus últimas innovaciones y su orientación a largo plazo. El evento de hoy reafirmó el compromiso de LG con la innovación centrada en el cliente que realmente mejora la vida.

De la inteligencia afectiva a la IA en acción

LG presentó el siguiente capítulo de su Affectionate Intelligence (Inteligencia Afectiva), presentada por primera vez hace dos años. En el World Premiere de este año, la empresa mostró cómo su IA ahora pone la inteligencia en acción: una IA que va más allá de la conversación para coordinar activamente dispositivos, espacios y servicios, haciendo que la vida cotidiana sea más cómoda, eficiente e intuitiva.

Ofrecer un valor tangible al cliente gracias a la IA en acción de LG

El evento comenzó con la intervención del CEO Lyu Jae-cheol. Tras plantear la pregunta “¿Qué pasaría si la IA pudiera salir de la pantalla y empezar a trabajar para nosotros en la vida real?”, Lyu explicó cómo el enfoque de LG respecto a la IA en acción se basa en tres pilares:

Excelencia en dispositivos basada en tecnologías fundamentales.

Un ecosistema perfectamente conectado.

Expansión de soluciones basadas en inteligencia artificial más allá del hogar.

Esta estrategia culmina en la visión Zero Labor Home (Hogar Sin Esfuerzos) de LG, un futuro en el que los dispositivos inteligentes se convierten en electrodomésticos autónomos y estos funcionan como un único sistema de inteligencia artificial que gestiona las tareas diarias en nombre del cliente. El objetivo es devolver a los clientes su recurso más valioso: el tiempo.

Como expresión física de esta visión, LG CLOiD se presentó como un “agente especializado en el hogar” capaz de realizar tareas con sus dos brazos y sus manos de cinco dedos, aprendiendo el entorno doméstico y optimizándolo continuamente. Diseñado para hogares reales, LG CLOiD combina una estructura que prioriza la seguridad con un factor de forma optimizado para la movilidad, lo que permite un funcionamiento estable y preciso incluso cuando un niño o una mascota lo tiran repentinamente, al tiempo que garantiza un movimiento suave y controlado por toda la casa.

“Como líder mundial en electrodomésticos, nuestro profundo conocimiento del estilo de vida de los clientes es una gran ventaja”, afirmó el director ejecutivo Lyu, quien compartió su ambición de «establecer un nuevo estándar para la vida doméstica del futuro a través de una variedad de soluciones, incluidos los robots».

Añadió que espera que la experiencia de los clientes con la inteligencia artificial “no se limite al hogar, sino que se extienda a diversos espacios, como vehículos, lugares de trabajo y zonas comerciales, convirtiéndose en una parte integral de sus vidas”.

Excelencia en dispositivos impulsada por una innovación excepcional

LG también presentó una amplia gama de productos básicos, mostrando innovaciones tecnológicas líderes en la industria, como su televisor OLED de última generación y la línea LG SIGNATURE con inteligencia artificial evolucionada, que aplica inteligencia artificial avanzada para mejorar el rendimiento y la facilidad de uso.

LG OLED evo W6 Wallpaper TV

Diseño delgado de 9 milímetros: una proeza de ingeniería lograda gracias a la meticulosa miniaturización de los componentes esenciales y a una completa reingeniería de su arquitectura interna para ofrecer un elegante diseño tipo papel tapiz.

una proeza de ingeniería lograda gracias a la meticulosa miniaturización de los componentes esenciales y a una completa reingeniería de su arquitectura interna para ofrecer un elegante diseño tipo papel tapiz. Tecnología Hype Radiant Color: mejora los negros perfectos, los colores perfectos y un mayor brillo, al tiempo que reduce los reflejos para ofrecer la calidad de imagen de los próximos televisores OLED.

mejora los negros perfectos, los colores perfectos y un mayor brillo, al tiempo que reduce los reflejos para ofrecer la calidad de imagen de los próximos televisores OLED. Tecnología True Wireless: permite que el televisor Wallpaper alcance su delgadez, convirtiéndolo en el televisor OLED inalámbrico más delgado.

El refrigerador LG SIGNATURE

IA conversacional: entiende el lenguaje coloquial y ofrece recomendaciones personalizadas. Por ejemplo, si un cliente pregunta: “Hola, LG, ¿cuál es la mejor manera de almacenar carne durante una semana?”, la IA sugiere y establece el modo óptimo.

entiende el lenguaje coloquial y ofrece recomendaciones personalizadas. Por ejemplo, si un cliente pregunta: “Hola, LG, ¿cuál es la mejor manera de almacenar carne durante una semana?”, la IA sugiere y establece el modo óptimo. Reconocimiento de ingredientes: permite ofrecer recomendaciones de recetas personalizadas en función del contenido.

La gama de hornos LG SIGNATURE

Gourmet AI: identifica los ingredientes y recomienda más de 80 recetas seleccionadas, convirtiendo la cocina diaria en una experiencia guiada e intuitiva.

LG CLOiD: la IA en acción en el hogar sin esfuerzo

A través de una breve viñeta de la vida cotidiana, LG demostró cómo funciona en la vida real su enfoque de la IA en acción:

Conciencia contextual y sugerencias proactivas: De camino a casa, un usuario dice “Llegaré pronto” a través de la aplicación ThinQ™. Basándose en la rutina habitual de footing del usuario y en la previsión de lluvia, LG CLOiD sugiere un plan alternativo: “¿Qué tal un entrenamiento en casa en lugar de salir a correr?”. Gestión coordinada de tareas: antes de que llegue el usuario, LG CLOiD ajusta el aire acondicionado y saca la ropa de entrenamiento de la secadora. Asistencia ambiental para las tareas diarias: LG CLOiD dobla la ropa limpia, organiza los platos y gestiona las prioridades, lo que reduce tanto el esfuerzo físico como la carga mental.

LG prevé que el robot doméstico evolucione hasta convertirse en un agente de cuidado ambiental que facilite la vida cotidiana en el hogar sin trabajo.

Expansión de las soluciones basadas en IA más allá de los hogares, a los vehículos y los espacios comerciales.

LG también explicó cómo su Inteligencia Afectiva se está extendiendo más allá del hogar para impulsar un cambio significativo en los vehículos, los lugares de trabajo y las instalaciones comerciales, con el objetivo de crear un ecosistema totalmente conectado.