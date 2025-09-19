INICIO EmpresarialesMetrocentro invita al Zumbatón “Ritmo, Sabor y Color” inspirado en la Costa Caribe
Metrocentro invita al Zumbatón “Ritmo, Sabor y Color” inspirado en la Costa Caribe

Será el 20 de Septiembre de los corrientes

Arte de promoción.

Si eres amante del ritmo, tu cita es en Metrocentro, donde podrás disfrutar de una tarde vibrante y llena de energía con el “Zumbatón Ritmo, Sabor y Color”, un evento que se realizará este próximo 20 de septiembre a partir de las 4:00 p.m. en el parqueo contiguo a Plaza La Fuente.

Inspirado en la alegría, el sabor y los colores de la Costa Caribe de Nicaragua, el Zumbatón ofrecerá a los asistentes una experiencia única de música, movimiento y diversión. Durante la jornada, el público podrá participar en dinámicas especiales que pondrán a todos a bailar y disfrutar en un ambiente cargado de entusiasmo.

El momento más esperado será el gran cierre, cuando una explosión de colores ilumine la actividad con un espectáculo disruptivo que promete sorprender a todos los presentes.

El evento es abierto al público y completamente gratuito, reafirmando el compromiso de Metrocentro por brindar espacios de entretenimiento y sano esparcimiento para toda la familia.

“Ven y vive una experiencia increíble en Metrocentro, donde constantemente realizamos actividades que divierten a las familias y amigos”, destacó Jorleny Herrera, Coordinadora de Mercadeo y Comercialización de Metrocentro.

