Metrocentro invita al Zumbatón “Ritmo, Sabor y Color” inspirado en la Costa Caribe

Si eres amante del ritmo, tu cita es en Metrocentro, donde podrás disfrutar de una tarde vibrante y llena de energía con el “Zumbatón Ritmo, Sabor y Color”, un evento que se realizará este próximo 20 de septiembre a partir de las 4:00 p.m. en el parqueo contiguo a Plaza La Fuente.

Inspirado en la alegría, el sabor y los colores de la Costa Caribe de Nicaragua, el Zumbatón ofrecerá a los asistentes una experiencia única de música, movimiento y diversión. Durante la jornada, el público podrá participar en dinámicas especiales que pondrán a todos a bailar y disfrutar en un ambiente cargado de entusiasmo.

El momento más esperado será el gran cierre, cuando una explosión de colores ilumine la actividad con un espectáculo disruptivo que promete sorprender a todos los presentes.

El evento es abierto al público y completamente gratuito, reafirmando el compromiso de Metrocentro por brindar espacios de entretenimiento y sano esparcimiento para toda la familia.

“Ven y vive una experiencia increíble en Metrocentro, donde constantemente realizamos actividades que divierten a las familias y amigos”, destacó Jorleny Herrera, Coordinadora de Mercadeo y Comercialización de Metrocentro.