Vegyfrut, la pyme que impulsa el agro nicaragüense con propósito

Lo que nació como un pequeño emprendimiento en una cocina familiar hoy transforma comunidades rurales en toda Nicaragua. Vegyfrut Nicaragua, empresa dedicada a la agroindustria responsable, fue reconocida por BAC como la Pyme Positiva del Año 2025 en Nicaragua, por su destacada contribución al desarrollo sostenible, la generación de empleo rural y su compromiso con una cadena de valor inclusiva y consciente.

Este galardón forma parte del programa Pymes Positivas, una iniciativa regional que BAC impulsa desde 2021 en todos los países donde opera, para reconocer y visibilizar a las pequeñas y medianas empresas que generan impacto económico, social y ambiental en sus comunidades.

En esta edición, Vegyfrut fue la pyme seleccionada en Nicaragua, destacándose por su crecimiento constante, su enfoque en sostenibilidad y el trabajo directo que realiza con productores locales.

Más que una empresa, una comunidad en crecimiento

Fundada en 2006 con solo dos personas, Vegyfrut ha evolucionado hasta convertirse en una empresa que genera empleo para más de 30 colaboradores directos y más de 70 empleos indirectos de sus proveedores. Hoy, transforma frutas y vegetales nicaragüenses en productos de calidad con valor agregado, conectando el campo con las mesas urbanas del país.

La empresa trabaja directamente con pequeños agricultores, promoviendo prácticas agrícolas responsables y estabilidad para las familias rurales que forman parte de su cadena de valor.

Su cultura organizacional pone en el centro el bienestar de las personas: ofrece alimentación gratuita en planta, acceso a préstamos y un entorno laboral que promueve el desarrollo personal y profesional.

En el plano ambiental, Vegyfrut ha adoptado acciones concretas de sostenibilidad, como la instalación de paneles solares para reducir el consumo energético y la donación de frutas que no cumplen estándares comerciales a instituciones benéficas, evitando el desperdicio y generando valor social.

“Ser reconocidos por BAC es un impulso enorme. Empezamos con muy poco, pero con la visión de agregar valor a lo nuestro: los productos del campo. Hoy tenemos una cadena que no solo procesa alimentos, sino que genera empleo digno, oportunidades rurales y alimentos más saludables para todos”, compartió Carlos Fernando Solórzano Gutiérrez, fundador y gerente general de Vegyfrut.

BAC: el aliado que impulsa a las pymes con visión

A través de su estrategia de banca con propósito, BAC no solo ofrece productos financieros, sino que acompaña activamente a más de 250 mil pymes en la región, ayudándolas a crecer con herramientas digitales, asesoría, educación financiera y visibilidad en espacios como este reconocimiento.

“Vegyfrut es una prueba real de lo que sucede cuando una pyme recibe acompañamiento, cree en su gente y apuesta por un modelo de negocio con propósito. En BAC, nos mueve impulsar este tipo de historias que generan valor económico y bienestar social”, expresó Alba Aguirre, Jefa de Sostenibilidad y Comunicación de BAC Nicaragua.

BAC también ha reportado un crecimiento del 95% en la adopción de canales digitales por parte de sus clientes, facilitando herramientas como Banca Móvil, Banca en Línea y Rapibac, que permiten a las pymes administrar sus finanzas con mayor eficiencia y autonomía.

La historia de Vegyfrut busca inspirar a más emprendimientos nicaragüenses a profesionalizarse, digitalizarse y crecer con valores claros. Desde su origen hasta su consolidación, la empresa demuestra que las pymes pueden escalar sin perder su esencia ni su impacto local.

El reconocimiento Pyme Positiva del Año se entrega anualmente desde 2021, como parte del compromiso de BAC con un modelo de desarrollo más inclusivo, sostenible y humano.