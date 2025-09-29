ViewSonic presenta nuevas pantallas interactivas ViewBoard con certificación Android EDLA

BREA, CALIFORNIA – ViewSonic Corp., proveedor global líder de soluciones edtech y visuales, anunció el lanzamiento de la nueva serie de pantallas interactivas ViewBoard® IFP51 con certificación Android™ EDLA. Diseñada para satisfacer las crecientes demandas de la comunidad de tecnología educativa, la serie IFP51 ofrece una plataforma segura y de alto rendimiento para la enseñanza y el aprendizaje, además de integrarse con los ecosistemas de Google y Microsoft.
La serie ViewBoard IFP51 de ViewSonic, disponible en tamaños de 55 a 98 pulgadas, transforma los salones de clase en entornos de aprendizaje interactivos, atractivos y colaborativos. Estas pantallas cuentan con resolución 4K Ultra HD nativa y tecnología táctil infrarroja avanzada, que permite hasta 50 puntos táctiles en Windows y 20 en Android, además de funcionalidad de rechazo de palma para una experiencia de escritura más natural. Las lecciones se pueden enriquecer con acceso directo a archivos de Google y Microsoft 365, mientras que el software educativo preinstalado de ViewSonic permite la creación de contenido interactivo y de alta calidad para la colaboración.
“La serie de pantallas interactivas ViewBoard IFP51 de ViewSonic está diseñada para crear entornos de enseñanza animados y eficaces”, afirmó Jeff Muto, director de línea de negocios de ViewSonic. “Estas pantallas ofrecen un inicio de sesión sencillo e instantáneo, experiencias de escritura fluidas y precisas, contenido audiovisual inmersivo y oportunidades de colaboración instantánea, todo ello dentro de una plataforma Android EDLA segura y de alto rendimiento”.
Serie ViewBoard IFP51:
- Resolución nativa 4K UHD, brillo de 450 nits y tasa de refresco de 60 Hz; disponible en varios tamaños: 55, 65, 75, 86 y 98 pulgadas.
- Certificación Android EDLA con seguridad robusta: funciones integradas como actualizaciones automáticas de Google, Google Play Protect, cifrado de datos y autenticación bidireccional para proteger las redes escolares y los datos de los usuarios.
- Google Workplace Enterprise Management ofrece a los administradores de TI herramientas de nivel empresarial para la aplicación de políticas, la gestión de aplicaciones, la configuración de red y el control remoto de la seguridad.
- Acceso directo: fácil acceso con inicio de sesión en un solo paso mediante código QR, NFC o inicio de sesión único (SSO) para un acceso rápido a los perfiles en la nube, una gestión optimizada de dispositivos y una enseñanza más eficiente.
- Acceso nativo al ecosistema de Google Education que permite la integración de más recursos y herramientas con acceso a cientos de apps a través de Google Play Store; almacene y comparta archivos en Google Drive, edite archivos en Google Docs, comparta hojas de cálculo en Google Sheets, realice presentaciones en Google Slides, acceda a la suite completa de Microsoft 365 y más.
- La retrocompatibilidad garantiza la misma experiencia intuitiva y familiar de Android sin interrumpir los flujos de trabajo actuales y sin cargos adicionales asociados con EDLA.
- El software educativo ViewSonic integrado incluye myViewBoard, AirSync, Manager y otras herramientas educativas de ViewSonic® sin costo adicional.
- Administración centralizada y seguridad del dispositivo desde un único panel con ViewSonic Manager, Google Workspace Enterprise Management y Microsoft Intune, que ofrece ejecución centralizada de políticas, implementación de apps, configuración remota y monitoreo en tiempo real.
- Las opciones de conectividad incluyen HDMI 2.1, VGA, DisplayPort, SPDIF, USB tipo A/B, RS232, RJ45, ranura Intel OPS, entrada de línea y entrada de micrófono.