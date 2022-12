Con contrato que superaría los US$200 millones Cristiano Ronaldo ahora integra el club saudita Al-Nassr

Luego de haber tenido una de sus temporadas con el rendimiento más bajo de su carrera en su segunda etapa con el Manchester United, Cristiano Ronaldo llega como agente libre al club Al-Nassr, de Arabia Saudita, anunció el equipo en redes sociales.

De acuerdo a los reportes, el ariete portugués, de 37 años, habría firmado un lucrativo contrato de dos años y medio, en el que se le garantiza una paga anual de 75 millones de dólares, que podría superar los 200 millones por contratos comerciales.

Leer también: Un cometa que nos visita cada 50.000 años se observará a simple vista: ¿cuándo podrá verse?

Anteriormente, se habría especulado sobre la llegada de ‘CR7’ al club saudí; sin embargo, el presidente del Al-Nassr, Masli Al-Muamr, había negado cualquier acercamiento con el jugador, puesto que este se encontraba concentrado con su selección de cara al Mundial de Catar.

Se espera que la presentación oficial de astro luso se haga este sábado, luego de que el Al-Nassr enfrente como visitante al conjunto del Al-Khaleej.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 30, 2022