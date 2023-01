Descubren en Ecuador una nueva especie de boa enana

Un equipo de científicos ecuatorianos, alemanes y brasileños ha descubierto una nueva especie de boa enana en la Amazonía de Ecuador, considerada una «reliquia» en el mundo animal.

La serpiente, que alcanza los 20 centímetros de longitud y su color es similar al de la boa constrictor común, fue nombrada ‘Tropidophis cacuangoae’ «en honor a la activista ecuatoriana Dolores Cacuango», que luchó por los derechos de los pueblos indígenas a principios del siglo y fundó las primeras escuelas bilingües en el país, informó el miércoles el Ministerio del Ambiente.

«Estas serpientes son reliquias de la época, son animales tan antiguos que obviamente encontrar o cruzarse con uno de estos animales es un privilegio», aseguró Mario Yáñez, investigador del Instituto Nacional de Biodiversidad de Ecuador.

Tropidophis cacuangoae • A Time Relic: A New Species of Dwarf Boa, Tropidophis (Serpentes: Amerophidia: Tropidophiidae), from the Upper Amazon Basin – https://t.co/M5spqT0MEo pic.twitter.com/aEiFzU6K2V

