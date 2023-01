Un oso curioso descubre una cámara trampa y se hace 400 selfis

Un ejemplar de oso negro descubrió una cámara trampa cerca de la ciudad de Boulder, en Colorado (EE.UU.), y se hizo cerca de 400 selfis con ella.

Según informaron las autoridades locales, la sesión de fotos ocurrió a finales de 2022. Durante el verano de ese mismo año, el Departamento de Parques de Montaña de Boulder instaló cerca de la ciudad nueve cámaras de detección de movimiento.

Recently, a bear discovered a wildlife camera that we use to monitor wildlife across #Boulder open space. Of the 580 photos captured, about 400 were bear selfies.🤣 Read more about we use wildlife cameras to observe sensitive wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c

— Boulder OSMP (@boulderosmp) January 23, 2023