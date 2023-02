EE.UU. ofrece 5 millones de dólares por la captura del líder de la Mara Salvatrucha en Honduras

El Gobierno de EE.UU. ofreció este miércoles cinco millones de dólares de recompensa por la captura o condena de Yulan Adonay Archaga Carías, cabecilla del grupo criminal Mara Salvatrucha (MS-13).

Archaga Carías, alias ‘Porky’, es buscado por tráfico de drogas, homicidios y otros delitos cometidos en Centroamérica y en el país norteamericano.

De acuerdo al Departamento de Estado de EE.UU., ‘Porky’ es el máximo líder de la MS-13 en Honduras y dirige actividades como narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos y secuestros, señaló el vocero de Washington, Ned Price, en un comunicado.

Yulan Adonay Archaga Carías, alias “Porky,” the leader of the MS-13 gang in Honduras, is a wanted fugitive whose activities threaten U.S. national security. @StateDept offers a reward up to $5 million for information leading to his arrest and/or conviction.https://t.co/x3K5gjlpi5

— Ned Price (@StateDeptSpox) February 8, 2023