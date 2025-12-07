12 posibles miembros del CJNG detenidos por autoridades federales y estatales en operativo en Chiapas

A través de un operativo coordinado en San Cristóbal de Las Casas, en el estado de Chiapas, fueron detenidas 12 personas que dijeron integrar el temible Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); se les aseguraron varias armas largas y cortas, vehículos narcóticos y equipo táctico.

Según con una publicación hecha por Omar García Harfuch en su cuenta oficial de X, en la operación actuaron agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL, en conjunto con elementos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina (Semar).

“Gracias a esta acción de la Fuerza Interinstitucional Conjunta, se inhiben generadores de violencia, se desarticulan células criminales y se fortalece la seguridad del Pueblo de Chiapas”, concluyó el secretario de seguridad y protección ciudadana.

Información de los detenidos del CJNG

Según a la información publicada por la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la captura ocurrió gracias al operativo de alto impacto por presuntos delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas.

Los detenidos son Genaro “N”, Juan Miguel “N”, Sergio “N”, Francisco “N”, José G “N”, José A “N”, Luis “N”, Ángel “N”, Yoselin “N”, Darwin “N”, Emanuel “N” y Diego “N”, quienes se encontraban en posesión de cuatro armas largas tipo AK-47 con cuatro cargadores y 80 cartuchos útiles; un arma corta calibre 9 mm con un cargador y cuatro cartuchos útiles; así como cuatro chalecos tácticos color negro.

A su vez fue asegurado un vehículo marca Mazda tipo 3, modelo 2020, sin placas de circulación; 90 bolsas con hierba verde con características de marihuana, 60 bolsitas transparentes con sustancia granulada con características de cristal; una gramera digital y dinero en efectivo.

“Tras su detención, las 12 personas presuntamente involucradas fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, bajo la conducción jurídica de la Fiscalía General de la República, para determinar su situación legal conforme a derecho”, señala la publicación de Facebook de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, del gobierno de Chiapas.

Esto acontece en una región en la que el Cártel de Sinaloa y el CJNG se han enfrentado por diferentes razones, entre las que figuran principalmente: su ubicación, la posibilidad de enriquecer sus ingresos con economías ilícitas y por la posibilidad de influir en la política, según información de Insight Crime, fundación dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe.