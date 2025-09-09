617 detenidos y droga incautada: DEA da un fuerte golpe al cártel de Sinaloa

La Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) completó un operativo de casi una semana (25 al 29 de agosto) dirigido a desarticular estructuras del cártel de Sinaloa.

El resultado: 617 detenidos y más de 10 toneladas de drogas incautadas —fentanilo, metanfetamina, cocaína, heroína y pastillas falsificadas—, junto con armas, una gran suma de dinero en efectivo y bienes valorados en casi 1,7 millones de dólares, reportó este lunes la DEA.

La operación movilizó a 23 divisiones de la DEA en EE.UU. y tuvo la colaboración de otras agencias en siete regiones extranjeras. Entre los decomisos destacan: 480 kg de fentanilo en polvo, 2.209 kg de metanfetamina, 7.469 kg de cocaína, 16,5 kg de heroína y más de 714.700 pastillas falsas. También se incautaron 420 armas, 11,1 millones de dólares en efectivo y otros activos.

El director de la DEA, Terrance Cole, aseguró que cada arresto y cada carga incautada representan “vidas salvadas y comunidades protegidas” y reafirmó el compromiso de desmantelar por completo la red criminal del cártel de Sinaloa.

Este golpe internacional se da en un contexto de creciente presión geopolítica, así como las detenciones de figuras claves —como Ismael ‘El Mayo’ Zambada— y recientes acuerdos de seguridad entre EE.UU. y México para el combate al narcotráfico transnacional.