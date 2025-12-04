Dólar reporta caída libre frente al peso y reporta su valor más bajo en más de un año

El dólar estadounidense se ha pagado al cierre de este martes 4 de diciembre a 18,22 pesos mexicanos en promedio, de forma que implicó un cambio del 0,36% si se hace la comparación a la cotización de la sesión previa de 18,29 pesos. Este precio ha roto récord negativo para el billete verde en México el cuál no cotizaba en 18,22 desde julio de 2024 según reporta Dow Jones.

Tomando en cuenta la última semana, el dólar estadounidense reporta una disminución 0,72% y en términos interanuales aún se mantiene un descenso del 12,5%.

Con respecto a las jornadas previas, invirtió el resultado de la jornada anterior, en el que logra una subida del 0,11%, mostrando una falta de estabilidad para los resultados. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se puede notar que fue notoriamente inferior a la acumulada en el último año, mostrándose como un valor con menos variaciones de lo que indica la tendencia general recientemente.

Lo pronósticos del dólar que se tenían para el año 2025

La relación peso-dólar en el 2024 estuvo marcada por varios contrastes. El año inició con la moneda mexicana fortalecida de cara a la divisa estadounidense. El billete verde llega a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no pasaba en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba mayor que nunca.

Sin embargo, a como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, sobretodo , a las decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agrava con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de aplicar aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar vuelve a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar se llegue a cotizar en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico había pronosticado que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Sobre el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda a nivel mundial que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por los Estados Unidos para el dólar.

Dicha moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el Globo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

En la actualidad se usa la abreviación MXN para hacer referencias del peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que por lo general se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.