EEUU va a la ‘caza’ de los ‘narcoinfluencers’ mexicanos

El Gobierno de EE.UU. comenzó a investigar de manera especial a los ‘narcoinfluencers’ mexicanos por considerar que son propagandistas de las organizaciones criminales y lavan dinero a través de sus cuentas en redes sociales.

Así lo reveló el diario El Universal en un reportaje en el que aseguró que una de las principales señales de alarma sobre el papel de controvertidos creadores de contenido que cuentan con millones de seguidores se registró en enero pasado, cuando se repartieron volantes en Culiacán, la capital de Sinaloa, que tenían una lista de 25 ‘influencers’, de los cuales seis ya fueron asesinados.

Meses después, recordó, EE.UU. sancionó a tres jefes del Cártel del Noreste y a un ‘influencer’ y rapero que estaba ligado con ellos, llamado Ricardo Hernández Medrano, mejor conocido como ‘El Makabelico’, quien fue acusado de lavar dinero narco a través de sus recitales y de las ganancias de sus ‘streamings’, es decir, las transmisiones que realiza en tiempo real a través de diversas plataformas.

También explicó que la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), ya ha denunciado que los ‘narcoinfluencers’ participan en el esquema que han armado los cárteles que usan redes sociales, aplicaciones encriptadas y todo tipo de tecnología para anunciar y vender su mercancía ilegal, cobrar las ganancias, reclutar y adiestrar mensajeros, y entregar las sustancias sin necesidad de sostener un encuentro personal con los clientes.

Modus operandi

Un ‘influencer’ que fue entrevistado por el medio precisó que la manera en la que participan en el negocio es “relativamente sencilla” porque los narcos invierten “dinero sucio” para inflar cuentas con bots y granjas de clics de determinadas cuentas, lo que permite que sus propietarios las moneticen y que esos recursos se incorporen a los sistemas financieros legales. Una vez que reciben dichos ingresos, le entregan su parte a los criminales.

De acuerdo con el reporte, las autoridades de EE.UU. están atentas a la investigación que ya inició la Unidad de Investigación Financiera de México (UIF) en contra de 64 ‘influencers’ en Sinaloa por presunto lavado de dinero a través de sus redes sociales.

Más allá del dinero, añadió, gracias a los ‘influencers’ los cárteles ganan poder para naturalizar los lujos en sectores de la población que incluso se vuelven defensores de determinados grupos criminales en detrimento de otros, y que minimizan la violencia. Además, atraen la simpatía d jóvenes que terminan en sus filas porque aspiran a vestirse como los narcos, ganar su dinero y escuchar su música, como los ‘narcocorridos’ o ‘corridos tumbados’.