El Papa León XIV pide a la Virgen de Guadalupe “librar” a jóvenes del crimen y las drogas en México

Durante una ceremonia marcada con mensajes de consuelo, advertencia y el llamado a la responsabilidad pública, el papa León XIV dirigó este 12 de diciembre la misa en dedicación a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de San Pedro. Desde el altar principal, el pontífice solicitó a “La Patrona de México y de las Américas” interceder por los jóvenes y protegerlos “de las amenazas del crimen, las adicciones y el peligro de una vida sin sentido”.

“Acompaña, Madre, a los más jóvenes para que obtengan de Cristo la fuerza para elegir el bien y el valor para mantenerse firmes en la fe, aunque el mundo los empuje en otra dirección (…). Aparta de ellos las amenazas del crimen, de las adicciones y del peligro de una vida sin sentido”, fue la petición.

Es la primera vez que el pontífice, de nacionalidad estadounidense y peruana, había presidido la celebración Guadalupana desde que fue electo. La misa trajo consigo lecturas y cantos en español, inglés y portugués, en un intento por exaltar la tradición multicultural del continente y la dimensión continental de la figura de la Virgen de Guadalupe.

Además de la petición por los jóvenes, el sumo pontífice ha dedicado parte significativa de su mensaje a los países latinoamericanos y al papel de sus gobernantes. Pidió a la Virgen de Guadalupe inspirar a las naciones a rechazar la división, la polarización y el uso del poder como parte del dominio.

“Madre, enseña a las naciones que quieren ser hijas tuyas a no dividir el mundo en bandos irreconciliables, a no permitir que el odio marque su historia ni que la mentira escriba su memoria. Muéstrales que la autoridad ha de ser ejercida como servicio y no como dominio”, afirmó.

El pontífice a su vez llamó a custodiar la dignidad humana “en todas las fases de la vida” y convertir a los pueblos de América en lugares donde cada persona “pueda sentirse bienvenida”. Posteriormente, resaltó que la Virgen de Guadalupe ha sido históricamente un símbolo de consuelo para el continente:

“Así ocurre en Guadalupe. En el Tepeyac, ella despierta en los habitantes de América la alegría de saberse amados por Dios”, dijo.

El mensaje fue hecho también desde su cuenta oficial en español, donde indica que, en medio de conflictos e injusticias, la “Virgen del Tepeyac” mantiene vivo su mensaje de protección: “¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre?”.