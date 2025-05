Fiscal mexicano aclara “entrega” de los familiares de ‘El Chapo’ en EEUU

Entre los 17 implicados se encuentra la exesposa del capo.

El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, descartó este martes que los 17 familiares de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán que cruzaron la frontera a EE.UU. lo hayan hecho para entregarse a las autoridades de ese país.

“Dentro de nuestro país esas personas no tienen ningún procedimiento y por lo tanto esa figura de entrega para México no es así, tampoco sabemos que haya ningún procedimiento legal en contra de ellos en Estados Unidos”, explicó el funcionario en medio de la polémica y sorpresa que generó la noticia, entre otros motivos, porque EE.UU. no compartió información oficial con las autoridades mexicanas.

“Simplemente actuaron con libertad, cruzaron la frontera y tuvieron un encuentro con autoridades federales norteamericanas”, agregó el funcionario, quien también sugirió que el viaje de los familiares de ‘El Chapo’ puede deberse a las negociaciones que lleva a cabo uno de sus hijos, Ovidio Guzmán López, quien está preso en EE.UU. y a la espera del inicio del juicio en su contra.

La semana pasada, la prensa mexicana reveló que 17 familiares de Guzmán, entre ellos su exesposa Griselda López (madre de Ovidio), habían cruzado la frontera norte, desde Tijuana hasta San Diego, para entregarse a funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y del servicio de Marshalls.

#Entérate El titular de la @FGRMexico, Alejandro Gertz Manero, informó que los familiares de Ovidio Guzmán López que se entregaron a Estados Unidos no enfrentaban investigaciones en México. ️ “Simplemente actuaron con libertad”, declaró durante su participación en la… pic.twitter.com/R36g5fqlSs — Televisión Tabasqueña (@TVTenlinea) May 20, 2025

Sin información

Al ser consultada al respecto, Sheinbaum reconoció que su Gobierno no había sido informado de ningún operativo por parte de EE.UU., al igual que ocurrió el año pasado con la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio.

Por eso, hasta ahora se desconocen los nombres de las 17 personas implicadas, su relación de parentesco con ‘El Chapo’, por qué atravesaron la frontera, dónde y de qué van a vivir, si negociaron algo con las agencias estadounidenses o si, efectivamente, el operativo tiene que ver con el juicio a Ovidio.

Gertz Manero, en tanto, insistió en que la Fiscalía General de la República no puede iniciar ningún proceso judicial en contra de los familiares del capo porque no tienen abiertos expedientes judiciales ni se les imputa ningún crimen en el país.