Julio César Chávez Jr. ingresa a penal de máxima seguridad en México tras ser entregado por EE.UU.

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. ya fue internado en un penal de máxima seguridad en México, tras ser entregado por EE.UU., donde fue detenido el pasado 2 de julio, informaron este martes medios locales.

Chávez Carrasco, hijo del ídolo Julio César Chávez, fue deportado el lunes por las autoridades estadounidenses en respuesta a una orden de detención en su contra por los presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Al atleta lo acusan de estar vinculado con el Cártel de Sinaloa. Ahora permanecerá en una cárcel federal del estado de Sonora, situada en su ciudad más poblada, Hermosillo.