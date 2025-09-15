La caída de un criminal mexicano desvela qué país está en la mira de un poderoso cartel

INICIO MéxicoLa caída de un criminal mexicano desvela qué país está en la mira de un poderoso cartel
'El Abuelo' ingresó de forma clandestina escapando de choques internos, apuntó un alto funcionario antidrogas.

Hernán Bermúdez Requena en Mariano Roque Alonso, Paraguay.

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública del estado mexicano de Tabasco y presunto líder de la organización criminal conocida como ‘La Barredora’, buscaba instalar en Paraguay una estructura delictiva, informó este lunes el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) paraguaya, Jalil Rachid.

En una conferencia de prensa desde la sede de la Senad, en Asunción, calificó a alias ‘El Abuelo’ o ‘Comandante H’ como un “alto valor estratégico” para ambos países, por lo cual anunció que procederán con la extradición, aunque reconoció que es un proceso “bastante engorroso, bastante complejo”.

“Él, con bastante presión en México, como consecuencia de sus actos delictivos, huye a Paraguay y suponemos que en esa huida trata de instalarse aquí en Paraguay”, señaló Rachid. “Hay ciertos elementos que nos hacen suponer que él pretendía instalar una red criminal acá”, añadió.

‘La Barredora’ es una célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, vinculada al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sobre esto, el jefe antidrogas del Gobierno paraguayo indicó que conflictos internos lo llevaron a su país.

Bermúdez viajó a Panamá y de ahí se dirigió a Brasil, antes de cruzar “hace poco” de forma clandestina al Paraguay. Según Rachid, estuvo en una vivienda, en “una especie de refugio, porque según información a la que pudimos acceder, también estaba con algunos conflictos con otros líderes” del CJNG.

Altas autoridades tanto de Paraguay como de México resaltaron el trabajo conjunto para su detención producida la semana anterior. “Hoy dimos un golpe contundente al crimen organizado transnacional”, afirmó el sábado el presidente paraguayo, Santiago Peña. “Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado”, agregó.

Bermúdez enfrenta cargos en México por los presuntos delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco. Desde julio pasado tenía una alerta roja emitida por la Interpol.

