Los aranceles de Trump golpean al servicio postal más antiguo de México

El Gobierno de México informó este miércoles que su servicio de correos suspendió de forma temporal el envío de paquetes a EE.UU. a causa de los aranceles autorizados por el presidente de EE.UU., Donald Trump, que entran en vigor esta semana.

“Correos de México suspenderá de manera temporal los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos a partir del 27 de agosto de 2025, en tanto se definen los nuevos procesos operativos”, indicó en un comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Servicio Postal Mexicano.

Desde el 29 de agosto, Washington cobrará impuestos a todos los paquetes recibidos de cualquier parte del mundo, sin importar su valor, lo que impacta la operatividad de servicios postales internacionales. De hecho, el Ejecutivo mencionó que Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelandia también también paralizaron sus servicios postales a EE.UU.

Correos de México es la primera empresa de mensajería instaurada en el país latinoamericano, por lo cual tiene más de 100 daños de existencia, erigiéndose en su servicio postal más antiguo.

“México continúa el diálogo con autoridades de Estados Unidos, así como con organismos postales internacionales, con el fin de definir mecanismos que permitan reanudar los servicios de manera ordenada, brindando certeza a los usuarios y evitando contratiempos en la entrega de mercancías”, añadió el Gobierno.