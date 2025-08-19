19 agosto, 2025
VIRAL

VIDEO Vehículo blindado trofeo con banderas de Rusia y EEUU recorre campo de batalla en Ucrania

Resuelven el misterio del primer robo bancario de Islandia medio siglo después de la manera más inusual

Cristiano Ronaldo se casará con su novia Georgina Rodríguez

Kylie Jenner habla español venezolano y revienta las redes

Las inquietantes últimas palabras de un asesino ejecutado con una inyección letal

Kelley Mack, actriz de ‘The Walking Dead’, muere a los 33 años

Familias aprenden hábitos sostenibles en jornada ambiental

BAC reconoce a Vegyfrut como Pyme Positiva del Año 2025

Mujer muere después que perro le pasara lengua sobre una herida

Un millón de córdobas en compras entregan Walmart, Banpro y Mastercard a 10 afortunados nicaragüenses

Por un periodismo objetivo y pluralista
LA JORNADA

“No hay ningún acuerdo con la DEA”: Sheinbaum aclara polémico ‘Proyecto Portero’

Redaccion Central

La agencia había anunciado un sorpresivo acuerdo con México.

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió este martes que haya acordado con EE.UU. el ‘Proyecto Portero’, anunciado de manera sorpresiva por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

“No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado no sabemos con base en qué”, afirmó la mandataria durante su rueda de prensa, y sin que mediara pregunta alguna, ya que consideró prioritario hacer esta aclaración.

“Con la DEA, lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad (de México) que estaban llevando un taller en Texas, es todo lo que hay, nada más”, agregó.

La víspera, la DEA anunció en un comunicado una “importante iniciativa” titulada como ‘Proyecto Portero’ que tiene el objetivo fortalecer la colaboración entre EE.UU. y México en la lucha contra los cárteles, en particular para neutralizar a los llamados “guardianes”, individuos que controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste.

“No sabemos por qué emitieron este comunicado. En materia de seguridad lo único que hay con el Gobierno de Estados Unidos es un acuerdo que está prácticamente listo con el Departamento de Estado y el Gobierno de México”, aclaró la presidenta.

Dicho convenio, agregó, está a punto de firmarse y se basa fundamentalmente en la soberanía, la confianza mutua y el respeto territorial.

Artículos Relacionados

Julio César Chávez Jr. ingresa a penal de máxima seguridad en México tras ser entregado por EE.UU.

Redaccion Central

Lo que se sabe sobre la presencia de rabia humana en México

Redaccion Central

Esposados y con la cabeza gacha: así fue el traslado de 26 presos de México a EE.UU. (VIDEOS)

Redaccion Central

¿Por qué el Comando Norte de EEUU se toma el control de 51 kilómetros de la frontera con México?

Redaccion Central

Sheinbaum explica la “compleja” situación de México en la guerra arancelaria de Trump

Redaccion Central

¿Por qué las vacaciones del hijo de López Obrador generan un escándalo en México?

Redaccion Central