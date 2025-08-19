“No hay ningún acuerdo con la DEA”: Sheinbaum aclara polémico ‘Proyecto Portero’

La agencia había anunciado un sorpresivo acuerdo con México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió este martes que haya acordado con EE.UU. el ‘Proyecto Portero’, anunciado de manera sorpresiva por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

“No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado no sabemos con base en qué”, afirmó la mandataria durante su rueda de prensa, y sin que mediara pregunta alguna, ya que consideró prioritario hacer esta aclaración.

“Con la DEA, lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad (de México) que estaban llevando un taller en Texas, es todo lo que hay, nada más”, agregó.

La víspera, la DEA anunció en un comunicado una “importante iniciativa” titulada como ‘Proyecto Portero’ que tiene el objetivo fortalecer la colaboración entre EE.UU. y México en la lucha contra los cárteles, en particular para neutralizar a los llamados “guardianes”, individuos que controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste.

“No sabemos por qué emitieron este comunicado. En materia de seguridad lo único que hay con el Gobierno de Estados Unidos es un acuerdo que está prácticamente listo con el Departamento de Estado y el Gobierno de México”, aclaró la presidenta.

Dicho convenio, agregó, está a punto de firmarse y se basa fundamentalmente en la soberanía, la confianza mutua y el respeto territorial.