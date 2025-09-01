Reportan la detención de un sobrino del ‘Chapo’ Guzmán

El Ejército mexicano detuvo la tarde de este sábado a Alejandro Guzmán, sobrino de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, reporta el portal Cartel Insider citando fuentes familiarizadas con la operación.

Según información disponible, la detención se produjo durante una redada en un rancho al sur de Guadalajara, México. “Los soldados sabían que estaría allí”, y tres de sus hombres fueron detenidos junto con él”, asegura la fuente, añadiendo que una segunda propiedad está siendo registrada.

Guzmán es sobrino del ‘Chapo’, descrito como muy cercano a los cuatro hijos del narcotraficante, líderes de una de las principales facciones del Cártel de Sinaloa: ‘Los Chapitos’. De ellos, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo tienen orden de captura, mientras que Ovidio ya se declaró culpable ante la justicia de EE.UU. y Joaquín está en vías de hacerlo.

Asimismo, se cree que Alejandro se desempeña como un “operador importante con amplias responsabilidades” dentro de la estructura criminal y es considerado “un familiar de confianza”. Además, personas cercanas a él aseguran que maneja las finanzas de la facción, “ejecuta operativos con poca antelación y coordina equipos con instrucciones que exigen bajo perfil”.