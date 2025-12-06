Sheinbaum celebra 7 años de la 4T y el opositor del PAN cuestiona seguridad en Michoacán

Claudia Sheinbaum Pardo ha desarrollado el evento de celebración por los 7 años del gobierno de la “Cuarta Transformación”, junto a la ciudadanía, militantes y políticos de Morena. La mandataria ha manifestado que su gobierno se encuentra laborando en materia de seguridad, por lo que “la paz y la seguridad son fruto de la honestidad y de la justicia”.

El evento que estuvo lleno de reflectores en horas de la mañana de este sábado, 6 de diciembre de 2025, ha comenzado a generar críticas, debido a que muy pocos políticos de oposición han hecho referencia a algo sobre el tema, recientemente Jorge Romero, dirigente del PAN, se posicionó.

Jorge Romero se refiere al evento de Sheinbaum en el Zócalo

Después que finalizara el evento de Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) ha lamentado la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, sin embargo no deja pasar la oportunidad de hacer mención sobre el evento del gobierno federal y los morenistas:

“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos hace unos momentos en Michoacán y nos solidarizamos con las familias afectadas.

Mientras el régimen presume en el Zócalo que “todo está bien”, la realidad en México es otra: acaba de explotar un coche bomba en Coahuayana, y confirma que la violencia sigue fuera de control.

México merece paz y un Estado que proteja a las familias, no discursos vacíos”.

Así lo redacta Romero en su cuenta de X, en tanto las cuentas oficiales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC) no se han pronunciado sobre el evento de la presidenta de México ni de los hechos de violencia en el estado de Michoacán, de igual manera, los dirigentes de ambos partidos no han emitido ningún mensaje con respecto a estos sucesos.

Explosión de coche bomba en Coahuayana dejó dos personas muertas

En horas de la tarde de este sábado, un suceso de violencia ha surgido al municipio de Coahuayana, después de que un coche bomba explotara en la calle Ignacio López Rayón, dicho atentado sería dirigido a elementos de la Policía Comunitaria.

Las autoridades informaron que dicho ataque dejó como saldo preliminar dos personas muertas y al menos 12 lesionadas. Reportes iniciales apuntan a que los responsables habrían lanzado drones abastecidos de explosivos, este incidente generó pánico entre habitantes y comerciantes de la zona.

