Sheinbaum dice que política de EEUU contra fentanilo no es motivo para intervenir en México

Lo afirma tras las mismas frases de Donald Trump

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Claudia Sheinbaum.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a preguntas sobre las que EEUU para realizar una intervención y dijo ver este escenario como algo lejano.

¿Cuáles serían las implicaciones de que Estados Unidos haya denominado al fentanilo como un peligro masivo o a los cárteles como terroristas? ¿Daría elementos al gobierno de Donald Trump para intervenir el país? Son algunas delas preguntas.

“Les da elementos, pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir. Cuando nombraron a la delincuencia organizada como terrorismo, nosotros incorporamos unos párrafos en el artículo 40 de la Constitución para la defensa de la soberanía. Y también en el artículo 19”, dijo.

Sheinbaum sostuvo que en circunstancias donde la seguridad nacional se viera comprometida, se debería priorizar la comunicación: “Nosotros privilegiamos el diálogo por encima de todo, tenemos nuestra posición, nuestros principios, pero buscamos el diálogo con el gobierno de Estados Unidos siempre” y afortunadamente tenemos una muy buena comunicación.

“Hay cosas que nos dicen en las que no estamos de acuerdo y se las manifestamos”, dijo y subrayó el papel óptimo que realiza Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Secretario de Relaciones Exteriores de México, con su homólogo en Estados Unidos, Marco Rubio.

