Trump: No necesitamos automóviles hechos en México

Por Redaccion Central
Redaccion Central

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este martes que su país no necesita automóviles ni de México ni de Canadá, en un nuevo desdén por el tratado suscrito entre las naciones norteamericanas, conocido como T-MEC.

“Ni siquiera pienso en el T-MEC. Quiero que a Canadá y México les vaya bien, pero el problema es que no necesitamos su producto. No necesitamos carros hechos en Canadá, no necesitamos carros hechos en México, los queremos hechos aquí”, dijo.

Desde una planta en Míchigan, antes de hablar en el Club Económico de Detroit, Trump afirmó que bajo su Administración ahora las empresas de México, Canadá, Japón, Alemania, “de todo el mundo, vienen acá a instalar sus plantas”.

