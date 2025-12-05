BOLETIN DE NOTICIAS
Arrestada en Japón estrella de ‘Emily en París’ por presunto tráfico de drogas

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Jeremy O. Harris.

Jeremy O. Harris, dramaturgo nominado al premio Tony y actor de la serie de Netflix ‘Emily in París’, fue arrestado en Japón bajo sospecha de intentar contrabandear drogas al país, informaron este viernes varios medios.

De acuerdo con Reuters y The New York Times, Harris, de 36 años, ha estado detenido en el país asiático desde el 16 de noviembre, cuando voló a la isla de Okinawa y los agentes de aduanas supuestamente encontraron en su bolso éxtasis, también conocido como MDMA.

The Guardian informó que funcionarios japoneses presentaron este jueves una acusación penal contra el actor ante la Fiscalía regional para iniciar el proceso de acusarlo formalmente de un delito. Según medios, Harris podría enfrentar hasta siete años de prisión si es declarado culpable.

