Aumentan a 16 los muertos por el ataque en un evento judío en Australia

Asciende a 16 el número de fallecidos por el tiroteo masivo ocurrido este domingo en un evento por la celebración judía de Janucá que tenía lugar en la playa australiana de Bondi Beach, cerca de Sídney.

Otras 29 personas resultaron heridas, entre ellas dos policías. Todas ellas fueron hospitalizadas.

Sobre el ataque

Este domingo, dos hombres armados abrieron fuego desde un puente hacia una multitud en la playa de Bondi, donde se habían reunidos más de 1.000 personas. Uno de los tiradores fue abatido por las fuerzas del orden, mientras que el otro fue herido y permanece bajo custodia policial en estado crítico. En el coche de uno de ellos, estacionado en la zona, hallaron varios artefactos explosivos improvisados.

El comisionado de Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, calificó el tiroteo como “un incidente terrorista”. “Este ataque fue diseñado para atacar a la comunidad judía de Sídney”, declaró a su vez Minns.

El primer ministro del país, Anthony Albanese, se mostró “devastado” por lo ocurrido. “Este es un ataque dirigido a los australianos judíos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de fe. Un acto de maldad, antisemitismo, terrorismo ha golpeado el corazón de nuestra nación”, dijo ante los periodistas en Canberra.

La masacre en una de las playas más populares e icónicas de Australia se produce después de una ola de ataques antisemitas que han sacudido al país durante el último año, aunque las autoridades no sugirieron que estos episodios y el tiroteo masivo del domingo estuvieran conectados.