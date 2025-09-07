Buques de guerra de 2 aliados de EE.UU. entran en el estrecho de Taiwán y provocan “medidas efectivas” de China

Las fuerzas navales chinas siguieron de cerca y tomaron “medidas efectivas” contra los buques canadienses y australianos que cruzaron el estrecho de Taiwán, informó este sábado Global Times.

Según la publicación, se trataba de la fragata canadiense HMCS Ville de Québec y del destructor australiano de misiles guiados HMAS Brisbane.

El coronel chino Shi Yi calificó este paso por parte de Canberra y Ottawa de “provocador”. Las acciones de Canadá y Australia “enviaron señales equivocadas y aumentaron los riesgos de seguridad, y las fuerzas del teatro permanecen en constante estado de alerta y salvaguardarán con firmeza la soberanía nacional de China, su seguridad y la paz y estabilidad regionales”, señaló Shi, citado por el medio.

Buques de guerra extranjeros transitan regularmente por el estrecho de Taiwán, que China considera aguas interiores. El estrecho separa al continente de Taiwán, que se autogobierna con una administración propia desde 1949, mientras que Pekín la considera una parte irrenunciable de su territorio. La mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen la isla como parte integral de la República Popular China.