Comando Sur de EE.UU. se pronuncia sobre controvertida compra de cazas en Perú

El Comando Sur de EE.UU. se refirió el jueves a la controversial compra de 12 aviones de combate F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), que se completó pese a lo dicho por el presidente transitorio peruano, José María Balcázar.

“La incorporación de la versión más avanzada del F-16 fortalece las capacidades de defensa aérea de Perú y realza sus contribuciones a la seguridad en el hemisferio occidental”, afirmó el titular del Comando Sur, general Francis L. Donovan.

En un mensaje de felicitación publicado en X, Donovan sostuvo que el acuerdo reafirma el “compromiso de apoyar la modernización de la defensa peruana y profundizar la asociación de seguridad entre Estados Unidos y Perú”.

Este es el pronunciamiento más reciente de Washington, luego de que en la víspera el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, negara que desde la Casa Blanca se presionara al país andino para completar la adquisición de los cazas.

“EE.UU. nunca y jamás pondría presión contra un país, ni se metería en su proceso interno ni en su autodeterminación”, declaró Navarro en una entrevista telefónica con el medio local Exitosa.

Balcázar anunció la suspensión de la compra el pasado viernes, el mismo día en que estaba prevista la firma del contrato con la empresa fabricante, la estadounidense Lockheed Martin. Sin embargo, la FAP concretó la rúbrica el lunes. En medio de la polémica, renunciaron dos ministros del gabinete.