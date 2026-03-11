¿Cuánto tiempo podría durar la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos?

La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, conocida como SPR por sus siglas en inglés, es una de las herramientas más importantes del país norteamericano para enfrentar crisis energéticas globales. Creada tras la crisis petrolera de la década de 1970, su objetivo principal es garantizar un suministro de emergencia en caso de interrupciones severas en el mercado mundial de crudo.

Actualmente, la reserva contiene alrededor de 395 millones de barriles de petróleo, almacenados en enormes cavernas de sal subterráneas ubicadas en los estados de Texas y Luisiana. Este petróleo puede ser liberado rápidamente para estabilizar los mercados o suplir temporalmente una interrupción en el suministro.

Sin embargo, una pregunta frecuente es cuánto tiempo podría sostener a Estados Unidos si dependiera exclusivamente de esta reserva. El país consume aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo al día, por lo que, si la nación tuviera que depender únicamente de la reserva estratégica, el suministro alcanzaría alrededor de 20 días.

No obstante, el propósito de la SPR no es reemplazar toda la producción petrolera estadounidense, sino complementar el suministro en situaciones de emergencia, como conflictos internacionales, sanciones energéticas o desastres naturales que afecten la producción o el transporte de crudo.

La infraestructura de la reserva permite liberar hasta 4,4 millones de barriles diarios al mercado. Si se utilizara a ese ritmo, podría mantenerse durante varios meses antes de agotarse. En escenarios más moderados, liberando cerca de un millón de barriles por día para estabilizar los precios o cubrir déficits temporales, la reserva podría prolongarse por más de un año.

A lo largo de su historia, Estados Unidos ha utilizado esta reserva en momentos clave, como durante la Guerra del Golfo, tras huracanes que afectaron la producción en el Golfo de México o, más recientemente, para aliviar presiones en los precios internacionales del petróleo.

En definitiva, la Reserva Estratégica de Petróleo no está diseñada para sostener a la economía estadounidense durante años, sino para ganar tiempo en medio de crisis energéticas, permitiendo que el país y el mercado global se adapten mientras se restablecen las cadenas de suministro.