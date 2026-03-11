Trump dice que usará parte de las reservas estratégicas de petróleo de EE.UU. ante la guerra contra Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que podría recurrir a la Reserva Estratégica de Petróleo de EE.UU. para ayudar a aliviar los precios del petróleo, que se han disparado en medio de la guerra con Irán.

“Lo haremos, y luego lo ajustaremos”, respondió Trump a una pregunta de la cadena WKRC durante una visita a Cincinnati. “Lo llené una vez y lo volveré a llenar. Ahora mismo la reduciremos un poco, y eso hará bajar los precios”, añadió.

Previamente, el mandatario estadounidense pronosticó que los precios del petróleo empezarán a bajar a medida que avance la guerra, debido al drástico aumento tras el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, por el que transita alrededor del 20 % del petróleo mundial.

“Los precios están bajando considerablemente, el petróleo bajará, es solo un asunto de la guerra que ocurre muy a menudo, casi se puede predecir”, declaró el mandatario.

Este miércoles el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán reiteró que las naves de EE.UU. y las de sus socios no pueden cruzar el estrecho de Ormuz.

“El estrecho de Ormuz está sin lugar a dudas bajo la inteligente gestión de las valientes fuerzas navales del CGRI. Los agresores estadounidenses y sus socios no tienen derecho a atravesarlo”, reza el comunicado.

El organismo militar también confirmó ataques a dos buques comerciales por ignorar las advertencias de la Armada del CGRI esta misma jornada.

“¿Se les aseguró a los barcos que pasarían por el estrecho de Ormuz? Debería preguntárseles esto a las tripulaciones de los barcos Express Rome y Mayuree Naree, quienes hoy, confiando en promesas vacías, ignoraron las advertencias e intentaron cruzar el estrecho, pero fueron interceptados”, escribió en su cuenta de X Alireza Tangsiri, comandante de la Armada del CGRI.

La ruta marítima por donde circula alrededor del 20 % de todo el petróleo que se comercia en el mundo queda prácticamente paralizada desde que las fuerzas iraníes tomaron bajo control el estrecho en respuesta a la agresión conjunta de Israel y EE.UU. y atacaron varios petroleros en la zona.

La situación ha disparado los precios del petróleo. Este lunes, el barril de crudo mostró una volatilidad histórica, superando la barrera de los 100 dólares e incluso rozando los 120 dólares en las primeras horas de la jornada. Aunque luego los precios retrocedieron, se mantiene la volatilidad.

Los CGRI declararon este lunes que permitirán el paso por el estratégico estrecho de Ormuz a cualquier país que expulse a los embajadores de EE.UU. e Israel, informó la agencia iraní ISNA.