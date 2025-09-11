Cuidador de zoológico ignora las reglas y es devorado por una manada de leones

Un cuidador de zoológico en Bangkok (Tailandia) fue devorado por una manada de leones este miércoles, reportan medios locales.

La víctima, Jian, un hombre de 58 años, estuvo a cargo del cuidado de los leones y tigres del Safari World de Bangkok durante 30 años.

El ataque ocurrió a las 11 de la mañana cuando el empleado salió de su vehículo para recoger un objeto que se había caído. Al momento de agacharse para recuperar su pertenencia, el hombre dio la espalda a la manada de leones en los alrededores y fue interceptado por uno de ellos, que lo tiró al suelo y comenzó a devorarlo. Poco después tres o cuatro felinos más se unieron.

El ataque se prolongó durante 15 minutos ante la mirada de los visitantes del lugar. “[Inicialmente] la gente pensó que los leones podrían estar tratando de abrazarlo, así que nadie se acercó al área”, declaró Thawatchai Kanchanarin, uno de los testigos.

Sin embargo, al darse cuenta del asalto de los felinos, los espectadores intentaron ahuyentarlos gritando y tocando las bocinas de sus vehículos, aunque sin éxito.

El personal del zoológico logró rescatar al empleado y trasladarlo al hospital, lugar donde fue declarado muerto por las heridas de la brutal agresión.

Investigaciones posteriores revelaron que la víctima había ido a alimentar a los animales ignorando los protocolos de seguridad. Es la primera vez que un incidente de este tipo se reporta en dicho lugar.