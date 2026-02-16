A los 22 años muere Fisicoculturista mientras entrenaba en el gimnasio

El fisicoculturista colombiano Juan Sebastián Angola Quintero murió a los 22 años el pasado 8 de febrero, mientras entrenaba en un gimnasio de Bogotá, informan medios locales.

El joven deportista, que también era creador de contenido en redes sociales, se desplomó de manera repentina mientras realizaba su rutina, según relataron testigos, quienes también denunciaron que el centro no contaba con los medios mínimos para atender la emergencia y que se habría retrasado el traslado a un hospital cercano.

Andrés Montoya, amigo del fisiculturista, afirmó que no había personal ni equipos adecuados para asistirlo y sostuvo que, aunque no se puede garantizar que se hubiera salvado, podría haber existido una posibilidad de un desenlace distinto.

Por su parte, una fuente de la Policía Metropolitana de Bogotá indicó a la prensa local que el fallecimiento se produjo por causas naturales y que el joven murió antes de ser trasladado a un centro médico. En tanto, el gimnasio Smart Fit Colombia informó que Angola presentó un paro cardiorrespiratorio súbito, que se activó el protocolo de emergencia y que los servicios aplicaron maniobras de reanimación con un desfibrilador externo automático.