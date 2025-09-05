EEUU compra huevos a Rusia por primera vez en más de 30 años

EE.UU. compró en julio huevos a Rusia por primera vez en más de 30 años, señalan los datos del Servicio Exterior de Agricultura, perteneciente al Departamento de Agricultura estadounidense.

Los datos de la entidad indican que Washington gastó en julio 455.000 dólares en la adquisición de huevos producidos en Rusia.

Se trata de la primera compra de este tipo desde 1992, recoge RIA Novosti.

Crisis de huevos en EE.UU.

A principios de este año y en primavera, EE.UU. sufrió una grave crisis de huevos provocada por la propagación de la gripe aviar en gallinas. Como consecuencia, los precios de los huevos al por mayor batieron récords y una docena de huevos grandes de primera calidad llegó a costar casi 6 dólares en febrero. La cifra representó un aumento del 97 % con respecto a los 3 dólares que costaba el mismo producto el año pasado.

Ante estas condiciones, EE.UU. acordó la importación de huevos desde otros países. Washington se ha puesto en contacto con Dinamarca y otros países europeos, y desde Turquía ya comenzaron a exportar unas 15.000 toneladas de ese alimento a la nación estadounidense. No obstante, la compra de huevos rusos no fue anunciada por Washington.