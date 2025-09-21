El desconocido multimillonario más joven de la lista Forbes que trabajó en Google y Twitter

Edwin Chen se convirtió en el integrante más joven de la lista de las 400 personas más ricas según Forbes, con una fortuna de alrededor de 18.000 millones de dólares.

El poco conocido empresario de 37 años, que logró trabajar en grandes gigantes tecnológicos, se unió al grupo de quienes consiguieron hacer su fortuna en la inteligencia artificial y las tecnologías más avanzadas.

¿Qué se sabe de él?

Chen creció en la pequeña ciudad de Crystal River, en Florida. Sus padres emigraron a Estados Unidos desde Taiwán y administraban un restaurante de comida asiática, donde Chen trabajó en su adolescencia.

En la infancia se interesaba por las matemáticas y los idiomas. Estudió en el internado de élite Choate, del que fueron alumnos John F. Kennedy e Ivanka Trump, y luego ingresó al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde se especializó en matemáticas y cofundó la sociedad de lingüística.

Después de 3 años en el MIT hizo prácticas en el fondo de cobertura de San Francisco de Peter Thiel. Tras completar los cursos requeridos, solicitó el título y lo recibió 2 años más tarde. Luego pasó por Twitter, Google y Facebook*, donde trabajó en distintos puestos relacionados con la moderación de contenido y los algoritmos de recomendación.

En cada cargo, Chen se encontraba con el mismo problema: era difícil obtener datos humanos etiquetados de alta calidad a gran escala. Dejó su último empleo en Twitter en el 2020 para resolver este enigma por su cuenta y ese mismo año fundó su propia empresa, Surge.

¿A qué se dedica su empresa?

Surge AI fue fundada sin financiación externa y se dedica a la anotación de datos, mejorando la inteligencia artificial. La empresa ayuda a los modelos lingüísticos a comprender la diferencia sutil pero crucial cuando una misma palabra se utiliza en una connotación positiva o negativa

En el 2024 la compañía generó 1.200 millones de dólares en ingresos. Entre sus clientes se encuentran Google, Meta* y Microsoft. Actualmente, la empresa está valorada en unos 24.000 millones de dólares, y el 75 % de la participación que posee Chen se estima en 18.000 millones, lo que le convierte en el recién llegado más joven de la lista de millonarios de Forbes.