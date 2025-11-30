BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoEl Flamengo gana la Copa Libertadores
Mundo

El Flamengo gana la Copa Libertadores

Se alzó con el trofeo por cuarta vez, tras derrotar al Palmeiras en la final.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Los del Flamengo, celebran tras ganar la Copa Libertadores.

Los del Flamengo, celebran tras ganar la Copa Libertadores.

El Flamengo ganó este sábado por cuarta vez en su historia la Copa Libertadores, tras vencer al Palmeiras en la final.

El partido, celebrado en el estadio Monumental de Lima, terminó 1-0, con gol de Danilo, exdefensa del Real Madrid y del Manchester City.

Así, Mengao se convirtió en el primer tetracampeón brasileño y superó el registro del Palmeiras, Sao Paulo, Santos y Gremio.

Con este resultado, alcanzó a los argentinos River Plate y Estudiantes de La Plata. Solo quedan por delante Independiente (7), Boca Juniors (6) y Peñarol (5). Además, el club se embolsó un premio de 24 millones de dólares y obtuvo su clasificación al Mundial de Clubes del 2029.

Tras la victoria, las redes sociales se llenaron de memes, en los que uno de los temas principales de las bromas fue la revancha del Flamengo por la derrota ante el Palmeiras en la final de 2021.

También te puede interesar

Detenido un hombre que toca los pechos de...

Perú anuncia la militarización de su frontera con...

Trump cancela “todas las órdenes ejecutivas y toda...

Una turista pierde la vida después de ataque...

El Kremlin revela que EEUU negocia con Rusia...

Hallan a un estadounidense con un objeto metálico...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign