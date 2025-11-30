El Flamengo gana la Copa Libertadores

El Flamengo ganó este sábado por cuarta vez en su historia la Copa Libertadores, tras vencer al Palmeiras en la final.

El partido, celebrado en el estadio Monumental de Lima, terminó 1-0, con gol de Danilo, exdefensa del Real Madrid y del Manchester City.

Así, Mengao se convirtió en el primer tetracampeón brasileño y superó el registro del Palmeiras, Sao Paulo, Santos y Gremio.

Con este resultado, alcanzó a los argentinos River Plate y Estudiantes de La Plata. Solo quedan por delante Independiente (7), Boca Juniors (6) y Peñarol (5). Además, el club se embolsó un premio de 24 millones de dólares y obtuvo su clasificación al Mundial de Clubes del 2029.

Tras la victoria, las redes sociales se llenaron de memes, en los que uno de los temas principales de las bromas fue la revancha del Flamengo por la derrota ante el Palmeiras en la final de 2021.