BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoEl Reino Unido anuncia la creación de su propio FBI
Mundo

El Reino Unido anuncia la creación de su propio FBI

"El modelo policial actual fue construido para otro siglo", señaló la ministra del Interior.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

La ministra del Interior del Reino Unido, Shabana Mahmood.

La ministra del Interior del Reino Unido, Shabana Mahmood.

Las autoridades del Reino Unido anunciaron la creación de una nueva fuerza policial, apodada el ‘FBI británico’, para combatir el crimen organizado, informa The Guardian.

“El modelo policial actual fue construido para otro siglo”, declaró este sábado la ministra del Interior, Shabana Mahmood.

“Crearemos un nuevo Servicio Nacional de Policía —denominado ‘el FBI británico’— desplegando talento de primer nivel y tecnología de vanguardia para rastrear y detener a criminales peligrosos”, añadió.

¿A qué se dedicará el nuevo organismo?

La nueva fuerza unificará el trabajo de la Agencia Nacional contra el Crimen, que investiga delitos graves de crimen organizado como el narcotráfico y la trata de personas, con las unidades antiterroristas y la Policía nacional de carreteras.

Se informa que la medida permitirá que los agentes locales utilicen más recursos para combatir delitos menos graves y complejos, como el hurto en tiendas o el comportamiento antisocial.

También te puede interesar

Fotos de la poderosa tormenta invernal que afecta...

Fiscalía surcoreana ha incautado bitcoins a estafadores y...

Trump dice que confiscó petróleo venezolano, pero no...

Trump da detalles del arma secreta que utilizaron...

La justificación de Trump para invocar el Artículo...

Israel anuncia que está listo para una “guerra...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign