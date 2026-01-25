El Reino Unido anuncia la creación de su propio FBI

Las autoridades del Reino Unido anunciaron la creación de una nueva fuerza policial, apodada el ‘FBI británico’, para combatir el crimen organizado, informa The Guardian.

“El modelo policial actual fue construido para otro siglo”, declaró este sábado la ministra del Interior, Shabana Mahmood.

“Crearemos un nuevo Servicio Nacional de Policía —denominado ‘el FBI británico’— desplegando talento de primer nivel y tecnología de vanguardia para rastrear y detener a criminales peligrosos”, añadió.

¿A qué se dedicará el nuevo organismo?

La nueva fuerza unificará el trabajo de la Agencia Nacional contra el Crimen, que investiga delitos graves de crimen organizado como el narcotráfico y la trata de personas, con las unidades antiterroristas y la Policía nacional de carreteras.

Se informa que la medida permitirá que los agentes locales utilicen más recursos para combatir delitos menos graves y complejos, como el hurto en tiendas o el comportamiento antisocial.