VIDEOS El streamer español Kelton D empuja a un anciano en tren de Japón

Fukuoka, Japón — Kelton D., creador de contenido español conocido por sus streams «in real life» y por compartir viajes y experiencias en directo, está siendo fuertemente criticado tras un vídeo viral en el que aparece empujando a un hombre mayor dentro de un tren en Japón. Varias versiones coinciden en los hechos, aunque Kelton ha ofrecido su versión, pidiendo disculpas y alegando defensa propia.

Según los reportes de medios japoneses y latinoamericanos:

Kelton estaba viajando en un tren en Fukuoka durante una transmisión en vivo. Se le vio ocupando un asiento prioritario (destinado a personas mayores, embarazadas o con discapacidad).

Un anciano se le acercó, supuestamente molesto por la actitud del streamer (volumen alto, comportamiento que “molestaba”).

En algún momento, el anciano lo habría golpeado tres veces seguidas (según versión de Kelton) o por lo menos intentó hacerlo. Kelton respondió empujando al anciano en dos ocasiones.

¿Qué ha dicho Kelton?

Éstas son algunas de las declaraciones que ha hecho para explicar lo sucedido:

Admitió que su comportamiento no fue el más adecuado y pidió disculpas. Alega que actuó en defensa propia, por “intimidación constante” que decía recibir del anciano. Reconoció que ambos se equivocaron: tanto el anciano por su actitud, como él por empujar.

Momento del violento empujón…

ESCÁNDALO EN JAPÓN

ESCÁNDALO EN JAPÓN

El streamer español Kelton D se volvió tendencia mundial después de un episodio turbio en el metro japonés El tipo se sentó en un asiento prioritario, incomodó a los pasajeros y cuando un señor mayor lo encaró, terminó empujándolo de forma agresiva…

Reacción pública

El video se hizo viral rápidamente en plataformas como X (antes Twitter), TikTok y Reddit.

Muchos usuarios criticaron al streamer por faltar al respeto, por comportamiento considerado inapropiado en Japón, tanto por ocupar un asiento prioritario como por la agresividad percibida.

Algunos medios reportan que Kelton cerró su cuenta de Twitch tras las críticas.

Algunas consideraciones

En Japón, las normas de convivencia en espacios públicos (tranquilidad, respeto a los mayores, silencio en trenes) tienen gran importancia cultural, por lo que incidentes que involucren falta de respeto hacia ancianos o violaciones de esas normas generan fuerte desaprobación social.

No está claro si habrá algún tipo de sanción formal legal en Japón contra Kelton, ya que hasta ahora la polémica ha sido más mediática que judicial según los reportes disponibles.

Más detalles antes del empujón al anciano…

El perfil @JuanitoSay detalla: En el video completo se ve que la cosa es todavía más turbia:

1️⃣ Kelton D primero incomoda a una mujer japonesa. Ella, claramente incómoda y ebria, aplica una táctica muy común: fingir que cualquier persona al lado era su pareja para zafarse del acosador.

2️⃣ El señor mayor probablemente presenció todo esto en la estación y al subir al tren vio cómo Kelton seguía haciendo TODO mal: sentado en asientos reservados, molestando y metiendo ruido (algo totalmente prohibido en Japón, lo repiten por los parlantes todo el tiempo).

3️⃣ Cuando el señor le dice “urusai” (cállate/silencio en japonés), Kelton responde como si supiera perfectamente que lo retaban por el ruido. ¿Y qué hace? Sigue haciendo ruido y mal sentado …