España cerró 2025 con récord de empleo según gobierno

España cerró 2025 con 506.451 nuevas afiliaciones de trabajadores a la Seguridad Social que un año atrás. Se trata del cuarto año consecutivo en el que el país crea medio millón de puestos de trabajo, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Así, en diciembre del 2025 se rozaron los 21,9 millones de personas trabajando, lo que lo convierte en el tercer mejor mes de la historia, tan solo superado por junio y julio, también de 2025.

Cerramos un año récord en empleo, rozando los 21,9 millones de afiliados. Medio millón de ocupados más y 152.000 parados menos. Más contratos indefinidos, más empleo femenino y mínimo histórico en paro juvenil. A España le sienta bien la acción del Gobierno progresista. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 5, 2026

Asimismo durante esta jornada el Ministerio de Trabajo ha difundido los datos de paro registrado en diciembre y el balance de todo 2025, recogiendo que durante los últimos 12 meses descendieron en 152.048 las personas desempleadas en el país.