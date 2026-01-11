BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO EconomiaEspaña cerró 2025 con récord de empleo según gobierno
EconomiaMundo

España cerró 2025 con récord de empleo según gobierno

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Una oficina de empleo en España.

España cerró 2025 con 506.451 nuevas afiliaciones de trabajadores a la Seguridad Social que un año atrás. Se trata del cuarto año consecutivo en el que el país crea medio millón de puestos de trabajo, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Así, en diciembre del 2025 se rozaron los 21,9 millones de personas trabajando, lo que lo convierte en el tercer mejor mes de la historia, tan solo superado por junio y julio, también de 2025.

Asimismo durante esta jornada el Ministerio de Trabajo ha difundido los datos de paro registrado en diciembre y el balance de todo 2025, recogiendo que durante los últimos 12 meses descendieron en 152.048 las personas desempleadas en el país.

También te puede interesar

“¡Me parece bien!”: Trump reacciona a la idea...

La Fundación Nobel explica por qué Trump no...

Virulentos incendios devoran el sureste de Australia (VIDEO)

“Comenzaremos a disparar”: El amenazante mensaje de Trump...

Trump: Venezuela ayudó a incautar un petrolero que...

Heredero del último sah pide urgentemente a Trump...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign