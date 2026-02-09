Fue asesinado exfutbolista en Argentina: el principal sospechoso es su hermano

El viernes fue asesinado un exjugador del club Almirante Brown en la localidad de Rafael Castillo, en la provincia argentina de Buenos Aires.

Lucas Ignacio Pires, de 29 años, perdió la vida tras una pelea desatada en plena calle en la que fue herido con el filo de una botella rota en el brazo que le seccionó una arteria y provocó su muerte por la pérdida de sangre, informa Perfil.

El principal sospechoso del crimen es un hermano de la víctima, quienes se habrían peleado en plena calle sin que por el momento hayan trascendido los motivos que provocó el altercado.

Pires fue rápidamente trasladado de urgencia al Hospital Presidente Néstor Kirchner, sin embargo los galenos no consiguieron salvarle la vida.

Una cámara de seguridad habría captado la secuencia completa de la reyerta, cuyas imágenes están siendo analizadas por los investigadores, que se encuentran a la búsqueda del sospechoso, que ha desaparecido.

La noticia ha causado consternación en el mundo del fútbol de ascenso. El Club Almirante Brown comunicó el fallecimiento de su exjugador a través de las redes sociales.

“El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos”, manifestó.

Pires, jugó 8 partidos como delantero en la temporada 2015/2016. Además, también su familia estaba ligada al club, con un hermano y varios primos que vistieron su camiseta.