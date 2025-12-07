Fuentes afirman Cher tiene intención de casarse con su novio 40 años menor

Cher, leyenda de la música pop en EE.UU., declaró que está lista para casarse con su novio Alexander ‘A.E.’ Edwards, de 38 años, en lo que sería su tercer matrimonio, reporta Daily Mail.

Las renovadas ilusiones de matrimonio de la cantante de 79 años se dan a pesar de la diferencia de edad entre ella y su pareja. Cher ha afirmado que esta disparidad generacional no es un obstáculo para vivir su vida.

La artista mantiene una relación con Edwards desde 2022 y ambos viven en una gran mansión de estilo renacentista italiano, propiedad de Cher, ubicada en Malibú, California.

En sus memorias, Cher describe su primer matrimonio con Sonny Bono (1969-1975) como una relación marcada por el maltrato, en la que llegó a temer seriamente por su vida. Tras finalizar el divorcio, volvió a casarse apenas cuatro días después con Gregg Allman, cofundador de Allman Brothers Band, con quien tuvo en 1976 a su hijo Elijah Blue, que ha enfrentado problemas de adicciones y episodios de sobredosis.