Hombre gana demanda millonaria en California después que popular producto de cocina le dañara pulmones

El Tribunal Superior de Los Ángeles (California, EE.UU.) ha emitido un veredicto histórico en virtud del cual un ciudadano será indemnizado con 25 millones de dólares en un caso de lesión pulmonar por diacetilo, según un comunicado publicado este lunes por el bufete de abogados TorHoerman Law.

Roland Esparza, una persona anteriormente sana que usaba regularmente el aceite de cocina en espray PAM —fabricado por la empresa de alimentos estadounidense Conagra Brands— como parte de su dieta saludable, desarrolló una afección pulmonar debilitante. Sus lesiones fueron tan graves que ahora necesita un trasplante de pulmón doble para sobrevivir.

La Justicia determinó que Conagra no advirtió adecuadamente a los consumidores sobre los peligros de inhalar los vapores del aerosol de cocina, que contenía diacetilo, una sustancia química con sabor a mantequilla conocida por estar relacionada con enfermedades respiratorias graves.

Este veredicto marca el primero de varios casos que potencialmente vinculan el producto con una enfermedad respiratoria mortal y establece un nuevo récord en veredictos de consumidores relacionados con el diacetilo, señala el texto.

“El caso es un avance crucial en el debate en curso en Estados Unidos sobre los ingredientes alimentarios, la seguridad en la cocina y la protección del consumidor”, agrega. “TorHoerman Law continúa defendiendo a quienes han puesto en riesgo su salud debido a la negligencia corporativa”, concluye.