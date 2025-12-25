Hombre viola a mujer de 100 años durante visita de asistencia médica

Un tribunal sueco condenó el 17 de diciembre a cuatro años de prisión a un trabajador de asistencia domiciliaria por la violación de una mujer de 100 años ocurrida en Estocolmo en el mes de octubre, informa el diario Expressen.

La mujer había sufrido dolores en el pecho y, en lugar de una ambulancia, recibió la visita del empleado municipal Shakir Mahmoud Shakir, de 38 años. Según las declaraciones de la víctima en sede policial, el hombre dijo que iba a aplicarle una pomada y le introdujo un objeto no identificado en la vagina, pese a que ella le pidió que se detuviera. El episodio se prolongó unos diez minutos, de acuerdo con el sumario.

El tribunal absolvió a Shakir de otra acusación de violación contra una mujer de 94 años. El condenado, ciudadano iraquí, también enfrentaba la petición de la Fiscalía de deportación de por vida, solicitud que la corte rechazó al considerar que mantiene un “fuerte arraigo en Suecia”.

Desde 2021 hasta la fecha se han denunciado en el país escandinavo 398 violaciones contra mujeres mayores de 60 años, según cifras recopiladas por el criminólogo Anders Östlund. En 286 casos, el ataque ocurrió en interiores y el autor era desconocido para la víctima o tenía con ella una relación distinta a la de pareja. Östlund ha revisado alrededor de 60 denuncias; en más de la mitad, la agresión habría ocurrido en el marco de una asistencia domiciliaria o en residencias para mayores.