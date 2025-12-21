BOLETIN DE NOTICIAS
Hospitalizan a Cristina Kirchner por un dolor abdominal

El traslado a una clínica capitalina se llevó a cabo con autorización judicial, debido a que la expresidenta cumple prisión domiciliaria.

Cristina Fernández de Kirchner.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se encuentra internada en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue trasladada desde su apartamento, donde cumple prisión domiciliaria, informa la prensa local.

El ingreso al Sanatorio Otamendi se llevó a cabo después de que médicos acudieran al domicilio de la expresidenta, aquejada de un un dolor abdominal, y luego de obtener una autorización judicial.

Según declararon a Ámbito desde el entorno de Kirchner, “ella y su familia están tranquilas”.

La exmandataria, de 72 años, cumple prisión domiciliaria tras ser condenada a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa Vialidad.

