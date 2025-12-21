Japón instala potente sistema de armas láser de 100 kilovatios en buque militar

Japón avanza con las pruebas en vivo de su nuevo sistema de armas láser de 100 kilovatios (kW) al instalarlo recientemente en el buque militar JS Asuka (ASE-6102), perteneciente a la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón (FMAJ), informó a principios de este mes el portal especializado Defence Blog.

Imágenes tomadas en un astillero de la Marina del país asiático situado en Isogo-ku, Yokohama, muestran el sistema de dirección de haz en forma de cúpula del arma, instalado en la cubierta trasera del ASE-6102. El mecanismo está conectado a imágenes térmicas, espejos de dirección rápida y sensores de seguimiento de precisión diseñados para mantener el láser enfocado en amenazas de rápido movimiento.

El innovador sistema, que ha sido desarrollado por la Agencia de Adquisiciones, Tecnología y Logística (ATLA), está diseñado para detectar, rastrear y destruir amenazas aéreas como drones y proyectiles de mortero en condiciones reales en el mar.

El arma láser compacta, alojada en dos módulos del tamaño de un contenedor de 12 metros, incluye un conjunto de láseres de fibra, óptica de control de haz, sistemas de energía e infraestructura de refrigeración. Según el organismo, fusiona 10 láseres de fibra de 10 kW de fabricación nacional para generar una potencia de haz combinada superior a 100 kW.

Asimismo, indicaron que el arma láser —presentada por primera vez en febrero de 2023— demostró con éxito la destrucción de proyectiles de mortero y drones utilizando el sistema de 100 kW en pruebas terrestres realizadas a comienzos de 2025, lo que allanó el camino para la instalación del arma en una plataforma naval para su posterior evaluación en condiciones operativas.

Así es como funciona…

Desde el ente destacaron que el sistema ofrece una profundidad de cargador ilimitada, requiriendo únicamente energía eléctrica para disparar, detallando que el costo por cada disparo efectuado es considerablemente menor que el de los interceptores tradicionales, lo que hace que el sistema láser sea atractivo para contrarrestar enjambres de vehículos aéreos no tripulados de bajo costo.

Finalmente, explicaron que planean continuar con pruebas de interceptación de proyectiles en vuelo a gran escala el año que viene, revelando que las próximas fases ampliarán las pruebas para cubrir funciones de defensa antimisiles, aunque este sigue siendo un objetivo a largo plazo.

De acuerdo con Daily Naval News, la instalación del sistema —cuyo contrato de producción obtuvo Kawasaki Heavy Industries— a bordo del JS Asuka podría no limitarse únicamente a las comprobaciones de ajuste, sino que también podría incluir pruebas con fuego real.